La Roumanie et la Moldavie signalent des objets étranges dans leur ciel

BUCAREST, Roumanie – La Roumanie a brièvement brouillé des avions militaires et la Moldavie voisine a temporairement fermé son espace aérien mardi après que les autorités des deux pays ont signalé de mystérieux objets ressemblant à des ballons météorologiques traversant leur ciel.

Les incidents se sont produits vers midi, heure locale, et ont brièvement soulevé des inquiétudes dans les deux pays d’Europe de l’Est, tous deux frontaliers de l’Ukraine et touchés par la guerre russe.

Le ministère roumain de la Défense a déclaré avoir déployé deux avions sous commandement de l’OTAN dans son ciel du sud-est pour rechercher un objet aérien qu’il a décrit comme étant petit avec “des caractéristiques similaires à un ballon météo”. Il avait été initialement détecté par des systèmes radar dans l’espace aérien roumain à une altitude d’environ 11 000 mètres (36 000 pieds).

“Les équipages des deux avions n’ont pas confirmé la présence de la cible aérienne, ni visuellement ni sur les radars embarqués”, indique un communiqué du ministère, ajoutant que les deux MiG-21 LanceR sont restés à proximité environ 30 minutes avant de revenir. baser.

Le ministre roumain des Affaires étrangères, Bogdan Aurescu, a déclaré aux journalistes au siège de l’ONU à New York que “les avions de chasse roumains n’ont trouvé aucun objet, même s’il a été repéré sur le radar… donc pas de menace pour l’espace aérien roumain”.

Il n’était pas clair si les deux incidents étaient liés, et aucun des deux pays n’a dit d’où ils pensaient que les objets provenaient.

Les événements font suite à une série d’incidents comparables survenus ce mois-ci aux États-Unis, au cours desquels des objets détectés et abattus par des avions de combat comprenaient un ballon chinois à haute altitude qui a traversé l’espace aérien américain. La Chine a déclaré qu’il s’agissait d’un ballon météo qui avait accidentellement dérapé.

L’incident en Moldavie a déclenché une perturbation généralisée des voyages et une brève panique lorsque les autorités ont temporairement fermé l’espace aérien du pays à cause de ce qu’elles ont décrit plus tard comme un objet “semblable à un ballon météo” repéré près de la frontière nord avec l’Ukraine.

Des dizaines de vols dans le pays d’environ 2,6 millions d’habitants, l’un des plus pauvres d’Europe, ont été annulés ou reportés. Certains ont été détournés vers la Roumanie.

“Compte tenu des conditions météorologiques et de l’impossibilité de surveiller et d’identifier l’objet ainsi que sa trajectoire de vol … la décision a été prise de fermer temporairement l’espace aérien”, a déclaré l’autorité de l’aviation moldave dans un communiqué.

La Roumanie est membre de l’OTAN depuis 2004 et membre de l’Union européenne depuis 2007. La Moldavie est militairement neutre et n’est donc pas un membre potentiel de l’OTAN. Elle cherche à nouer des liens plus étroits avec l’Occident et a obtenu le statut de candidat à l’UE en juin dernier, le même jour que l’Ukraine.

Lundi, la présidente moldave Maia Sandu a accusé la Russie de comploter pour renverser le gouvernement de son pays et le faire dérailler de sa voie d’adhésion à l’UE.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a rejeté mardi les affirmations de Sandu comme “absolument infondées et non fondées”.