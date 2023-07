La Roumanie envisage un centre d’entraînement F-16 pour les alliés de l’OTAN, l’Ukraine

Le bureau du président roumain Klaus Iohannis a confirmé jeudi son intention d’ouvrir un centre régional d’entraînement au F-16.

Le hub serait ouvert aux pilotes des pays de l’OTAN, de l’Ukraine et d’autres alliés mondiaux de la nation d’Europe de l’Est.

« Avec d’autres alliés et la société qui conçoit cet avion de chasse, un centre régional sera créé en Roumanie pour la formation des pilotes », a indiqué le bureau de Iohannis dans un communiqué.

Le principal organe de défense roumain a déclaré jeudi lors d’une réunion que le pays avait l’intention d’ouvrir un centre de formation régional pour les pilotes d’avions de combat F-16 des pays membres de l’OTAN et d’autres partenaires, dont l’Ukraine.

Le bureau du président Klaus Iohannis, qui a présidé la réunion du Conseil suprême de la défense nationale à Bucarest, a déclaré dans un communiqué que « Ensemble avec d’autres alliés et la société qui conçoit cet avion de chasse, un centre régional sera créé en Roumanie pour la formation de pilotes. »

« Les pilotes roumains qui exploitent des avions F-16 seront formés ici, et l’installation sera ensuite ouverte à la participation de pilotes d’États alliés et partenaires de l’OTAN, y compris l’Ukraine », indique le communiqué.

La Roumanie, qui partage une longue frontière avec l’Ukraine et est membre de l’OTAN depuis 2004 et membre de l’Union européenne depuis 2007, a renforcé ses dépenses de défense en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine.

Le centre de formation visera à positionner la Roumanie comme « un leader régional dans le domaine de la formation des pilotes de F-16 » et contribuera à « améliorer la cohésion, faire preuve d’unité et renforcer la posture de dissuasion et de défense euro-atlantique ». L’organisme de défense, connu sous le nom de CSAT, n’a cependant pas précisé quand ni où en Roumanie une telle installation ouvrirait.

En avril, le CSAT a également approuvé l’acquisition d’un nombre indéterminé d’avions de combat F-35 de « dernière génération » de fabrication américaine, alors que la Roumanie s’efforce de moderniser son armée de l’air.

Après l’arrivée des forces de Moscou en Ukraine en février 2022, l’OTAN a renforcé sa présence sur le flanc oriental de l’Europe en envoyant des groupements tactiques multinationaux supplémentaires aux membres de l’alliance, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et la Slovaquie.

La Roumanie a joué un rôle de plus en plus important dans l’alliance tout au long de la guerre, notamment en accueillant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN en novembre.