La Roumanie encourage les transports publics tout en favorisant la forme physique

Effectuez 20 squats et gagnez un trajet en bus gratuit dans une ville roumaine

La Roumanie a trouvé un nouveau moyen de minimiser l’utilisation des voitures personnelles et d’encourager les citoyens à opter pour les transports publics tout en promouvant la santé et la forme physique. La ville de Cluj-Napoca a précédemment introduit une monnaie prête à l’emploi pour payer les billets de bus qui effectuaient des squats. Si les citoyens faisaient l’exercice pendant 20 répétitions, ils bénéficieraient d’un trajet en bus gratuit. Maintenant, une vidéo virale d’une femme gagnant un trajet en bus gratuit est devenue virale sur Internet. Dans le clip Instagram, une dame vêtue d’une veste en jean et d’un pantalon blanc peut être vue en train de faire des squats devant une machine.

Une fois que le décompte atteint 20, la machine envoie automatiquement un ticket. Selon un rapport de 3 Seas Europe, le nom de la machine est Kiosk, qui est équipé d’une caméra pour surveiller le moment du citoyen qui relève le défi. Apparemment, les 20 squats devraient être effectués en l’espace de deux minutes pour gagner le trajet en bus gratuit. Le stand a été conservé à Cluj Napoca sur la rue Memorandumului qui est apparemment à côté d’un véritable arrêt de bus. Jetez un oeil à la vidéo ici:

Le clip Instagram a amassé plus d’un million de likes sur le site de micro-blogging, laissant beaucoup apprécier l’initiative créative. Un utilisateur a dit : “Pourquoi la Roumanie est-elle plus cool que partout ailleurs”, un autre a ajouté : “C’est une si bonne idée (pour être honnête).” Un autre a commenté : « Probablement la meilleure façon de promouvoir la forme physique. Les stations de pompes vont être (émoticône allumée). Un utilisateur a écrit : « Économiser de l’argent en faisant de l’exercice ET sauver l’environnement ! Inscrivez-moi, s’il vous plaît.

Il est important de noter que le trajet en bus gratuit de 20 squats n’est pas une politique toute l’année. Selon le portail, le projet a été lancé en 2020 en association avec la Semaine européenne du sport. Les billets gratuits ont été mis à disposition d’août à octobre. En 2022, le projet a terminé avec succès sa troisième année consécutive après avoir mis fin à l’initiative de trajet en bus gratuit de 20 squats au mois d’octobre de cette année.

