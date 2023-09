La Roumanie découvre sur son territoire des fragments présumés de drones russes

S’il était confirmé que les pièces appartiennent à un drone russe, cela représenterait « une grave violation de la souveraineté et du territoire de la Roumanie, alliée de l’OTAN », a déclaré le président roumain Klaus Iohannis. Une enquête pour déterminer exactement quand les débris ont atterri est en cours, a-t-il déclaré.

Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses attaques contre les ports ukrainiens et les silos à céréales sur les rives du Danube, qui longe la frontière roumano-ukrainienne avant de se jeter dans la mer Noire. Iohannis a qualifié mercredi les frappes sur les infrastructures de « crime de guerre ».

L’annonce de mercredi ne constitue pas nécessairement un revirement, ont déclaré les responsables, car les frappes se sont poursuivies et il n’est pas clair quand les fragments sont tombés.

Les débris ont été retrouvés à proximité du village de Plauru, selon le ministère de la Défense. Le village se trouve sur les rives du Danube, en face de la ville ukrainienne d’Izmail, qui a été prise pour cible à plusieurs reprises par la Russie ces derniers jours, selon les autorités locales. Des mesures supplémentaires seront prises pour renforcer les capacités de surveillance et de sécurité de l’espace aérien roumain à ses frontières, a indiqué le ministère.

Plus tôt cette année, les restes d’un missile que les enquêteurs pensaient avoir été tiré par la Russie ont été retrouvés dans une forêt polonaise à plus de 300 milles de l’Ukraine. Les autorités polonaises ont déclaré qu’il était probablement là depuis plusieurs mois avant d’être découvert.

Lors d’un incident aux enjeux plus importants en novembre, deux ouvriers agricoles ont été tués à quelques kilomètres de la Pologne par un missile errant. Le missile a été tiré par un système de missile sol-air S-300, utilisé à la fois par la Russie et l’Ukraine, et la Pologne s’est abstenue de toute action dans le cadre de l’OTAN après avoir conclu qu’il n’y avait aucune preuve qu’il avait été tiré par la Russie.