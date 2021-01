La création d’un faux compte sur les réseaux sociaux au nom d’une autre personne est une infraction pénale, a statué un tribunal roumain.

Ouvrir un compte qui ressemble à quelqu’un d’autre sans son consentement est un « crime de contrefaçon », a déclaré le Haute Cour de cassation et de justice, le panel du pays chargé de résoudre les problèmes juridiques en matière pénale.

Cela fait suite à une affaire à Braşov en décembre 2018 où un homme avait menacé son ancienne petite amie de télécharger des photos compromettantes.

La femme avait appris que si elle ne reprenait pas leur relation, plusieurs photos d’elle nue seraient publiées sur Internet.

L’homme a ensuite créé un profil en ligne avec le nom de la femme sur un site pour adultes, où il a téléchargé des vidéos sexuelles des deux.

Le suspect a été initialement condamné à trois ans et huit mois de prison pour chantage, contrefaçon et violation de la vie privée, une décision maintenant confirmée par la Haute Cour.

« Essentiellement, si quelqu’un se fait passer pour quelqu’un d’autre sur un réseau social et qu’il peut être prouvé qu’il a utilisé le profil dans le but de créer des conséquences juridiques, il se peut qu’il ait commis l’infraction pénale de contrefaçon d’ordinateur et être sanctionné en conséquence », a déclaré Monica Statescu, une avocate roumaine spécialisée dans la cybersécurité.

Le tribunal a noté en particulier deux critères pénaux; l’acte de saisir des données informatiques sans le consentement de quelqu’un et si cette action aboutit à des données qui ne correspondent pas à la vérité.

Statescu a déclaré à Euronews que la décision était désormais contraignante pour tous les autres tribunaux roumains.

L’année dernière, la Roumanie a également adopté une nouvelle loi reconnaissant le cyber-harcèlement comme une forme de violence domestique, où elle entend «faire honte, humilier, effrayer, menacer ou faire taire la victime».

Cette loi incluait les menaces ou les messages en ligne, ou lorsqu’un partenaire envoie un contenu graphique intime sans le consentement de l’autre personne.

De nombreux géants des médias sociaux, comme Facebook et Twitter, ont mis en place des politiques pour empêcher la création de faux profils.

« Les comptes Twitter qui se font passer pour une autre personne, marque ou organisation de manière déroutante ou trompeuse peuvent être suspendus de manière permanente en vertu de la politique d’usurpation d’identité de Twitter », déclare la société, ajoutant que la parodie, les commentaires et les comptes de fans sont autorisés.

De son côté, Facebook n’autorise pas les comptes qui usurpent l’identité d’autrui, en particulier s’ils utilisent leurs photos dans le « but explicite de tromper les autres ».

«Nos politiques d’authenticité visent à créer un environnement sûr où les gens peuvent se faire confiance et se responsabiliser», déclare la société.

D’autres pays de l’UE ont également déjà interdit la «falsification» d’identité en ligne, notamment la Belgique et la France.

En 2007, un Italien a été reconnu coupable d’avoir créé une fausse pièce d’identité en ligne pour offrir de fausses opportunités de travail à d’autres utilisateurs et accéder à leurs données personnelles. La Cour de cassation italienne a condamné l’individu à 10 mois d’emprisonnement pour violation du code pénal du pays.

« En général, les États membres ont une législation similaire régissant la cybercriminalité », a déclaré Statescu.

« Bien que certains d’entre eux n’incriminent pas spécifiquement le vol d’identité en ligne, ils ont des dispositions générales en matière de cybercriminalité qui couvrent dans leur champ d’application le vol d’identité en ligne. »

« On peut se demander si les propriétaires de plates-formes sociales sont capables ou devraient être tenus responsables de la surveillance de la plate-forme et, le cas échéant, dans quelle mesure ils devraient le faire. »