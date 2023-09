La Roumanie appelle au calme après la découverte de débris provenant d’éventuelles attaques de drones russes contre l’Ukraine

Aux premières heures de mercredi matin, les villageois de huit communautés situées près des rives du Danube – qui forme une frontière entre la Roumanie et l’Ukraine – ont reçu des alertes sur leurs téléphones portables les avertissant de rester calmes mais de se mettre à l’abri, car il y avait une possibilité de objets venant du ciel.

Peu de temps après, les habitants du petit village roumain de Plauru ont entendu des explosions.

« Nous avons peur », a déclaré Elisabeta Samsanov, l’une des quelques dizaines de personnes vivant dans cette communauté isolée à seulement 300 mètres du port ukrainien d’Izmail, qui est devenue une cible fréquente des drones russes ces dernières semaines.

« Une nuit, alors qu’ils tombaient l’un après l’autre, nous sommes sortis de la maison… et c’était comme un tremblement de terre. »

Mercredi, les responsables roumains de la défense ont déclaré avoir découvert fragments de drones similaires aux drones utilisés par l’armée russe.

S’il était confirmé qu’il s’agissait d’un drone russe, ce serait probablement la troisième fois que des débris de drones russes s’écrasent en Roumanie ces derniers jours.

Les autorités roumaines ont appelé au calme, affirmant que le pays n’est pas attaqué, mais en même temps, ils ont déployé l’armée pour installer des abris anti-aériens en béton qu’ils encouragent les habitants à utiliser.

Les attaques contre les ports ukrainiens s’intensifient

Depuis la mi-juillet, la Russie a intensifié ses attaques contre les ports ukrainiens du Danube après que le Kremlin s’est retiré d’un accord céréalier soutenu par les Nations Unies et a déclaré qu’il le ferait. considérer tous les navires dans la zone des cibles militaires.

Afin de continuer à exporter des céréales, le transport maritime a augmenté depuis les ports d’Izmail et de Reni, que les navires atteignent en longeant la mer Noire, juste au large des côtes bulgares et roumaines, avant d’atteindre le delta du Danube.

Les responsables du port roumain de Constanta affirment que le trafic céréalier a augmenté de 30 pour cent par rapport à l’année dernière. Mais cette augmentation du trafic maritime a coïncidé avec une augmentation des attaques de drones.

Sur les réseaux sociaux, les Roumains ont publié de nombreuses vidéos des attaques nocturnes contre l’Ukraine, où l’on peut entendre le bourdonnement des drones aux côtés des systèmes de défense aérienne.

Le vice-Premier ministre ukrainien, Oleksandr Kubrakov, a déclaré que depuis le 18 juillet, plus de 100 installations portuaires ukrainiennes avaient été endommagées lors d’attaques russes.

Ce sont des responsables ukrainiens qui avaient initialement révélé qu’une partie d’un drone russe s’était écrasé sur le territoire roumain le 4 septembre.

Le gouvernement roumain a rapidement rejeté ces allégations, mais a reconnu deux jours plus tard que des débris d’un drone avaient été découverts. Les médias locaux ont publié des photos du site présumé de l’explosion dans la forêt, où des arbres calcinés se trouvaient à côté d’un cratère dans la terre.

L’OTAN enquête sur les frappes de drones

Les responsables de l’OTAN ont promis leur solidarité avec la Roumanie, mais ont déclaré qu’ils n’avaient aucune preuve suggérant qu’il s’agissait d’une attaque ciblée contre le pays.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que les frappes de drones démontraient les risques « d’incidents et d’accidents » et qu’une enquête était en cours.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, des avertissements ont été répétés quant au risque que le conflit s’étende au reste de l’Europe si un membre de l’OTAN était attaqué et que le reste de l’alliance devait réagir et prendre sa défense.

Alina Nychyk, chercheuse postdoctorale à l’ETH Zurich, une université suisse, a déclaré que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ne s’opposerait pas ouvertement à la Russie en raison des incidents en Roumanie, mais si la Russie frappe plus profondément dans les pays de l’OTAN et qu’elle est obligée de tirer sur des drones. et des missiles, ce serait plus grave.

« L’OTAN devra peut-être décider à quels types d’attaques elle envisagera de répondre », a-t-elle déclaré dans un courriel adressé à CBC News.

« L’Occident doit réfléchir à la manière d’empêcher la Russie de les tester. »