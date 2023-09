La Roumaine Simona Halep condamnée à 4 ans de suspension pour violations de dopage

Simona Halep, double championne du Grand Chelem, a été suspendue du tennis professionnel pour quatre ans pour violations de dopage, a annoncé mardi l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis.

La Roumaine de 31 ans « a commis des violations intentionnelles des règles antidopage » en échouant à un contrôle antidopage lors de l’US Open 2022 et en raison d’irrégularités dans son passeport biologique d’athlète, a indiqué l’ITIA.

Halep, qui envisage de faire appel de la décision, est provisoirement suspendu depuis octobre 2022. L’interdiction de quatre ans durera jusqu’au 6 octobre 2026.

Halep a atteint la première place du classement WTA en 2017. Elle a remporté Wimbledon en 2019, battant en finale Serena Williams, 23 fois championne majeure, un an après avoir remporté Roland Garros.

Halep, qui avait blâmé les suppléments nutritionnels contaminés, envisage de faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport.

« Je continue de m’entraîner et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour blanchir mon nom de ces fausses allégations et revenir devant le tribunal », a déclaré Halep dans un communiqué.

Elle a déclaré qu’elle «poursuivrait également tous les recours juridiques contre la société de suppléments en question».

Le tribunal de l’ITIA a entendu Halep et ses témoins scientifiques experts, mais a conclu que le joueur avait commis les deux infractions.

« Le tribunal a accepté l’argument de Halep selon lequel ils avaient pris un supplément contaminé, mais a déterminé que le volume ingéré par le joueur ne pouvait pas avoir entraîné la concentration de Roxadustat trouvée dans l’échantillon positif », a déclaré l’ITIA.

Le Roxadustat, selon l’agence des médicaments de l’Union européenne, stimule l’organisme à produire davantage d’érythropoïétine, une hormone naturelle, ou EPO, qui est depuis longtemps un produit dopant privilégié par les cyclistes et les coureurs de fond.

Le profil du passeport biologique de Halep avait été examiné par un groupe d’experts. De tels passeports fournissent une lecture de base des substances présentes dans le corps d’un athlète et sont considérés comme un moyen d’aider à répertorier le dopage.

Le tribunal a indiqué que « un dopage probable » était l’explication des irrégularités dans le profil de Halep.

Halep est la joueuse de tennis la plus en vue à avoir été bannie depuis que Maria Sharapova, quintuple championne du Grand Chelem, a été testée positive à une substance nouvellement interdite à l’Open d’Australie 2016. Sharapova a fait appel de sa suspension de deux ans auprès du TAS, qui a réduit la peine, jugeant qu’elle portait « une faute moins que significative » dans cette affaire et ne pouvait pas « être considérée comme une dopeuse intentionnelle ».

Dans un communiqué publié mardi, la WTA a déclaré qu’il était « de la plus haute importance que les joueurs soient conscients des règles du programme antidopage du tennis et les suivent. … La WTA soutiendra les décisions prises tout au long du processus et continuera à suivre cela de près.

Halep, qui aura 35 ans à la fin de sa suspension, a déclaré qu’elle avait ajusté ses suppléments nutritionnels avant la saison 2022 sur terrain dur.

« Je prends très au sérieux les règles qui régissent notre sport et je suis fière du fait que je n’ai jamais utilisé sciemment ou intentionnellement une substance interdite », a-t-elle déclaré dans son communiqué. « J’ai refusé d’accepter leur décision d’une interdiction de quatre ans. »

Halep avait envisagé de prendre sa retraite plus tôt en 2022 après une série de blessures, mais a ensuite déclaré qu’elle se sentait rajeunie après avoir fait équipe avec l’entraîneur Patrick Mouratoglou, qui travaillait avec Williams.

Mouratoglou a déclaré que l’ITIA a été « totalement injuste envers Simona et totalement inacceptable ». Le système, a-t-il ajouté, « détruit la carrière de joueurs innocents ».

Williams cherchait son huitième titre à Wimbledon lorsqu’elle a perdu 6-2, 6-2 contre Halep au All England Club en 2019. Sans contexte et quelques heures après l’annonce de l’interdiction de Halep, l’Américaine a posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « 8 est un meilleur nombre.

