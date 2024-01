La rougeole fait son retour aux États-Unis en raison du scepticisme à l’égard du vaccin, selon le CDC | ROR

Bien que la rougeole ait été éradiquée aux États-Unis en 2000, la maladie devrait continuer de se propager à l’échelle nationale, principalement en raison du scepticisme à l’égard des vaccins, ont déclaré les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

La rougeole, l’une des maladies les plus transmissibles, a été détectée ces dernières semaines dans certains États du nord-est des États-Unis, selon le CDC.

L’agence de santé a mis en garde le personnel soignant contre une augmentation des infections par la rougeole et les a exhortés à être en alerte face à de nouveaux cas.

Un e-mail Un rapport du CDC envoyé la semaine dernière aux agents de santé a déclaré que l’agence avait été informée de 23 cas confirmés de rougeole aux États-Unis entre le 1er décembre 2023 et le 23 janvier 2024.

La plupart de ces infections concernaient des enfants et des adolescents qui n’avaient pas été vaccinés contre la rougeole alors qu’ils y étaient éligibles. Jusqu’à présent, des cas de rougeole ont été détectés en Pennsylvanie, au New Jersey, au Delaware et dans la région de Washington DC.

Taylor Nelson, médecin spécialiste des maladies infectieuses dans un centre de santé de l’Université du Missouri, a déclaré à la chaîne d’information KRCG que la rougeole se propagerait probablement au Midwest et à la côte ouest étant donné la situation présentée par le CDC.

Si des cas de rougeole sont découverts, les agents de santé sont priés d’isoler les patients, d’en informer immédiatement les services de santé locaux et nationaux, de tester les patients avec des prélèvements du nez ou de la gorge et de s’assurer que tous les patients sont vaccinés contre la maladie, en particulier s’ils voyagent à l’étranger.

L’e-mail du CDC indique que les cas de rougeole proviennent souvent de personnes non vaccinées ou sous-vaccinées qui voyagent à l’étranger et transmettent ensuite la maladie à d’autres personnes qui ne sont pas vaccinées contre la maladie.

“Le nombre croissant d’importations de rougeole observées ces dernières semaines reflète une augmentation des cas de rougeole dans le monde et une menace mondiale croissante de la maladie”, indique le courrier électronique.

Bien que la rougeole soit très contagieuse, les vaccins sont efficaces pour prévenir la maladie, qui a provoqué une augmentation des cas en Europe, selon l’Organisation mondiale de la santé.

La rougeole est devenue un problème national aux États-Unis au début des années 1900. Mais une fois qu’un vaccin contre la maladie a été créé en 1963, le nombre de cas a considérablement diminué au cours des décennies suivantes.

Un efficace campagne de vaccination à l’échelle nationale Le vaccin a été systématiquement administré aux gens dès leur entrée à l’école et, en 2000, la campagne avait empêché une transmission continue.

Mais la rougeole se propage à nouveau en raison du nombre croissant de personnes non vaccinées.

Les symptômes de la rougeole comprennent la fatigue, l’écoulement nasal, la toux, la fièvre, les yeux rouges ou larmoyants et éventuellement une éruption cutanée sur tout le corps. Dans certains des cas les plus graves, la rougeole peut entraîner la mort.

Ceux qui ont reçu au moins une dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) sont protégés à 93 % contre la rougeole. Mais deux doses sont recommandées pour une protection maximale.

Ceux qui ont déjà eu la rougeole à un moment de leur vie sont également protégés contre la maladie.

La rougeole est particulièrement dangereuse pour les nourrissons et les jeunes enfants.

Une fois la rougeole contractée, les experts de la santé affirment que la maladie doit suivre son cours puisqu’il n’existe aucun traitement antiviral ciblant la maladie.