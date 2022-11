La rougeole est une menace mondiale imminente en raison d’une pandémie, selon les CDC et l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment que la vaccination contre la rougeole a considérablement diminué depuis le début de la pandémie de coronavirus, ce qui a entraîné un record de près de 40 millions d’enfants manquant une dose de vaccin l’année dernière.

Dans un rapport publié mercredi, l’OMS et le CDC ont déclaré que des millions d’enfants étaient désormais sensibles à la rougeole, l’une des maladies les plus contagieuses au monde. En 2021, les responsables ont déclaré qu’il y avait environ neuf millions d’infections par la rougeole et 128 000 décès dans le monde.

L’OMS et les CDC ont déclaré que les baisses continues de la vaccination, la faible surveillance des maladies et les plans de réponse retardés en raison du COVID-19, en plus des épidémies en cours dans plus de 20 pays, signifient que “la rougeole est une menace imminente dans toutes les régions du monde”.

Les scientifiques estiment qu’au moins 95 % d’une population doit être immunisée pour se protéger contre les épidémies ; l’OMS et le CDC ont signalé que seulement 81 % environ des enfants avaient reçu leur première dose de vaccin contre la rougeole, tandis que 71 % avaient reçu leur deuxième dose, ce qui représente les taux de couverture mondiaux les plus bas de la première dose contre la rougeole depuis 2008.

“Le nombre record d’enfants sous-immunisés et sensibles à la rougeole montre les dommages profonds que les systèmes de vaccination ont subis pendant la pandémie de COVID-19”, a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, dans un communiqué.

La rougeole se transmet principalement par contact direct ou dans l’air et provoque des symptômes tels que de la fièvre, des douleurs musculaires et une éruption cutanée sur le visage et le haut du cou. La plupart des décès liés à la rougeole sont causés par des complications, notamment un gonflement du cerveau et une déshydratation. L’OMS affirme que les complications graves sont plus graves chez les enfants de moins de cinq ans et les adultes de plus de 30 ans.

“A la croisée des chemins”

Plus de 95 % des décès dus à la rougeole surviennent dans les pays en développement, principalement en Afrique et en Asie. Il n’existe pas de traitement spécifique contre la rougeole, mais le vaccin à deux doses contre la rougeole est efficace à environ 97 % pour prévenir les maladies graves et la mort.

“Nous sommes à la croisée des chemins”, a déclaré mardi à Reuters le responsable de la rougeole de l’OMS, Patrick O’Connor. “Ce sera 12 à 24 mois très difficiles pour essayer d’atténuer cela.”

Les responsables canadiens de la santé ont également exprimé des inquiétudes quant à la façon dont les maladies évitables par la vaccination telles que la rougeole, la poliomyélite, la coqueluche et d’autres pourraient augmenter dans ce pays alors que les vaccins infantiles de routine diminuaient pendant la pandémie de coronavirus.

Une illustration 3D du virus de la rougeole. Les scientifiques estiment qu’au moins 95 % d’une population doit être immunisée pour se protéger contre les épidémies. (Shutterstock)

Bien que la rougeole au Canada ne soit plus considérée comme circulant constamment, des éclosions peuvent survenir lorsqu’une personne non vaccinée ou sous-vaccinée se rend dans un pays atteint de rougeole et ramène la maladie avec elle. Des épidémies pourraient alors se produire au Canada, selon les responsables de la santé publique.

«Les Canadiens devraient parler à un professionnel de la santé au moins six semaines avant de voyager pour s’assurer qu’ils sont entièrement protégés contre la rougeole», note un avis de santé aux voyageurs fédéral de routine de 2019.

Une combinaison de facteurs tels que des mesures de distanciation physique persistantes et la nature cyclique de la rougeole peut expliquer pourquoi il n’y a pas encore eu d’explosion de cas malgré l’élargissement des lacunes immunitaires, mais cela pourrait changer rapidement, a déclaré O’Connor, soulignant la nature hautement contagieuse de la maladie.

En juillet, l’ONU a déclaré que 25 millions d’enfants avaient manqué les vaccinations de routine contre les maladies, y compris la diphtérie, en grande partie parce que le coronavirus a perturbé les services de santé de routine ou déclenché la désinformation sur les vaccins.