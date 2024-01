La rougeole est une « menace mondiale croissante », déclare le CDC aux médecins dans un message d’alerte

Les Centers for Disease Control and Prevention alertent les cliniciens sur le risque croissant de cas et d’épidémies de rougeole dans un contexte d’augmentation mondiale de la transmission.

Dans un message de sensibilisation envoyé jeudile CDC a demandé aux cliniciens de faire attention aux patients qui présentent une éruption cutanée accompagnée de fièvre et d’autres symptômes de la rougeole, ainsi qu’aux patients qui ont récemment voyagé vers le pays. pays où des épidémies de rougeole sont en cours.

Entre le 1er décembre 2023 et le 23 janvier 2024, il y a eu 23 cas confirmés de rougeole aux États-Unis, dont sept importations directes par des voyageurs internationaux et deux épidémies avec plus de cinq cas chacune, a noté le CDC. La plupart des cas concernaient des enfants et des adolescents non vaccinés.

Les épidémies de rougeole aux États-Unis sont généralement déclenchées par des résidents américains non vaccinés ou sous-vaccinés qui contractent l’infection à l’étranger puis, à leur retour, transmettent la maladie à des poches de leurs communautés qui sont également non ou sous-vaccinées.

À l’échelle mondiale et aux États-Unis, les taux de vaccination contre la rougeole – via le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) – ont chuté ces dernières années en raison de la perturbation des soins de santé liée à la pandémie et de l’hésitation à la vaccination alimentée par la désinformation.

“Le nombre croissant d’importations de rougeole observées ces dernières semaines reflète une augmentation des cas de rougeole dans le monde et une menace mondiale croissante de la maladie”, peut-on lire dans le message de sensibilisation du CDC, intitulé “Restez attentif aux cas de rougeole”.

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, la région européenne a connu une multiplication par 40 des cas de rougeole en 2023 par rapport à 2022. 42 200 cas de rougeole l’année dernièrecomparé à seulement 941 en 2022.

Cette semaine, l’OMS a signalé une augmentation rapide des cas de rougeole au Kazakhstan (que l’OMS considère comme faisant partie de la région européenne). Le Kazakhstan a enregistré la plus forte incidence de cas de rougeole dans la région, avec 13 677 cas en 2023. Cela correspond à plus de 639 cas par million d’habitants. Dans le communiqué de presse publié mardi, le ministre de la Santé du Kazakhstan a indiqué qu’il y avait « actuellement 2 167 enfants hospitalisés atteints de rougeole, dont 27 dans un état grave ».

L’épidémie est largement provoquée par les enfants non vaccinés qui n’ont pas reçu leurs vaccinations de routine pendant la pandémie. Soixante-cinq pour cent des cas de rougeole signalés concernent des enfants de moins de 5 ans, a noté l’OMS. Le pays essaie désormais de rattraper les enfants en matière de vaccination pour freiner l’épidémie.

“La rougeole est hautement contagieuse, mais heureusement, elle peut être efficacement évitée grâce à la vaccination”, a déclaré le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, Hans Henri P. Kluge, dans le communiqué de presse. “Je félicite le Kazakhstan pour les mesures urgentes prises pour arrêter la propagation de cette maladie dangereuse.”

Pendant ce temps, la rougeole s’étend dans de nombreux autres endroits. La semaine dernière, l’Agence britannique de sécurité sanitaire a mis en garde contre le risque de propagation d’une épidémie de rougeole. Au 18 janvier, il y avait 216 cas confirmés et 103 cas probables dans la région des West Midlands depuis octobre 2023. Les autorités ont averti que toutes les zones où les taux de vaccination ROR sont faibles courent un risque d’épidémie.

La grande majorité des Américains ont reçu leurs vaccins ROR dans les délais. Dans ce cas, les deux doses standards recommandées sont prises en compte. Efficace à 97 pour cent contre la rougeole, et la protection est considérée à vie. Mais toute personne non vaccinée ou sous-vaccinée court un risque élevé d’infection en cas d’exposition. Le virus peut persister dans l’espace aérien jusqu’à deux heures après qu’une personne infectée ait quitté la zone, le CDC note, et est hautement contagieux : jusqu’à 90 % des personnes non vaccinées exposées tomberont malades. Une fois infectés, les gens sont contagieux quatre jours avant l’apparition de l’éruption cutanée révélatrice de la rougeole jusqu’à quatre jours après.