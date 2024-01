La rougeole est la maladie la plus infectieuse connue de la science. Les adultes devraient envisager de recevoir un autre vaccin ROR

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Une micrographie électronique du virus de la rougeole. Crédit : CDC/Avec l’aimable autorisation de Cynthia S. Goldsmith

Imaginez une maladie plus contagieuse que toute autre connue de la science médicale, qui tuerait 2,6 millions de jeunes enfants chaque année et laisser des millions d’autres personnes atteintes de surdité et même de lésions cérébrales. Cela ressemble à quelque chose de fiction d’horreur pandémique, mais une telle maladie existe : la rougeole.

Pourtant, même la rougeole a été maîtrisée partout dans le monde, du moins pendant un certain temps. Au lendemain de l’éradication réussie de la variole dans les années 1970, un effort mondial similaire de vaccination a réduit la mortalité due à la rougeole de 2,6 millions en 1980 à 73 000 d’ici 2014.

Le numéro R de la rougeole (le nombre moyen de personnes infectées par le virus) de 15 ou plus met dans l’ombre même les variantes les plus répandues du SRAS-CoV-2. En raison de cette contagiosité, il n’a jamais été tout à fait possible de parvenir à l’éradication, mais de nombreux pays ont été déclarés sans rougeole par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Cette réalisation n’est cependant pas nécessairement permanente. Le Royaume-Uni a été déclaré exempt de rougeole en 2016, mais a perdu son statut deux ans plus tard. Et maintenant, le nombre de cas augmente dans toute l’Angleterre, avec épidémies importantes à Londres et dans les West Midlands.

L’arme principale dans la guerre contre la rougeole a été le vaccin ROR, déployé à partir de 1971, qui confère également une immunité contre la rougeole. oreillons et rubéole– deux autres virus aux effets potentiellement néfastes à long terme.

Le déploiement mondial du ROR a peut-être été le plus grand triomphe en matière de santé publique du dernier quart du 20e siècle, sauvant au moins 56 millions de vies. selon les estimations de l’OMS.

Jusqu’à ce qu’en 1998, des clés soient jetées dans les travaux lorsque des affirmations fallacieuses ont été faites dans The Lancet sur un lien entre le vaccin ROR et l’autisme. En 2010, le papier a été rétracté par le journal et son auteur principal, Andrew Wakefield, a été radié de la pratique de la médecine au Royaume-Uni. Mais à ce moment-là, le mal était fait.

Malgré de nombreuses études confirmant à la fois l’efficacité et la sécurité du ROR, et ne parvenant pas à trouver le moindre lien avec l’autisme, de nombreuses personnes ont commencé à hésiter à faire vacciner leurs enfants. L’hésitation à l’égard de la vaccination s’est installée et la rougeole a amorcé son retour insidieux, avec des décès dans le monde grimpant à 136 000 en 2022.

Hésitation à la vaccination et désinformation

L’hésitation à la vaccination, bien qu’elle ne soit pas nouvelle, est devenue un tel problème pour les services de santé publique qu’elle fait l’objet d’un intense intérêt de recherche.

Et il ne s’agit pas seulement d’histoires effrayantes sur l’autisme. Des études ont révélé toute la complexité du problème – qu’il n’existe pas de facteur unique que partagent les personnes hésitantes à la vaccination, et donc pas de stratégie d’éducation publique évidente et facile pour résoudre le problème.

Ceux qui sont moins instruit ont tendance à hésiter – mais ceux qui sont également hautement qualifié sur le plan éducatif. De même, ceux qui avoir de profondes convictions religieuses mais aussi ceux qui sont militant antireligieuxceux qui méfiez-vous de l’État nounouceux qui se méfient du capitalisme et particulièrement l’industrie pharmaceutique, les plus pauvres de la société et les plus riches– tous ces groupes présentent des niveaux élevés d’hésitation à la vaccination, mais n’ont souvent pas grand-chose d’autre en commun.

En revanche, une personne de milieu de gamme, aux revenus moyens, raisonnablement instruite et ayant de faibles croyances religieuses est la plus susceptible de se retrouver dans la file d’attente au poste de vaccination. On ne sait toujours pas vraiment pourquoi.

L’hésitation à la vaccination est désormais un problème pour tous les programmes de vaccination, mais particulièrement pour la rougeole, car un R de 15 ou plus signifie que toute baisse de la couverture vaccinale entraînera une augmentation rapide des cas.

Lorsque la couverture vaccinale devient localement faible, des épidémies locales d’une gravité considérable peuvent survenir. De nombreux pays ont désormais ont perdu leur statut durement gagné de pays exempts de rougeoleen Europe, notamment en Albanie, en République tchèque et en Grèce, ainsi qu’au Royaume-Uni.

Mais il y a une chose que nous pouvons tous faire pour vous aider : et si vous vivez au Royaume-Uni, le NHS peut vous aider à le faire.

Le ROR n’est pas réservé aux enfants

Même si un adulte a reçu le ROR lorsqu’il était enfant ou a survécu à une crise de rougeole au cours des jours précédant la vaccination, son l’immunité peut diminuer. Bien que le risque d’une deuxième crise suffisamment grave pour produire les symptômes observés chez les enfants non protégés soit très faible, le ROR adulte en vaut toujours la peine car il va au-delà de la simple protection de la personne vaccinée.

En renforçant l’immunité des adultes contre ces trois virus, il diminue la probabilité d’une infection asymptomatique et empêche qu’un adulte devienne porteur involontaire. Le ROR chez les adultes peut aider à restaurer une partie de l’immunité collective perdue en raison de l’hésitation à la vaccination.

Les bébés de moins d’un an ne peuvent pas recevoir le ROR, ils sont donc les plus vulnérables. Opter pour le ROR adulte aide à protéger ces bébés de la rougeole et à prévenir la rubéole chez les femmes enceintes et leurs bébés.

Et si vous êtes un homme d’un certain âge, opter pour le ROR adulte vous protège également personnellement contre l’orchite, la redoutable inflammation des testicules c’est un symptôme des oreillons chez les hommes mûrs.

Ce serait une tragédie pour le monde de revenir à l’époque des épidémies de rougeole incontrôlées en raison d’une hésitation persistante à l’égard du vaccin ROR. Ramenons l’immunité collective contre la rougeole là où elle devrait être en choisissant le ROR adulte.