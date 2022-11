La rougeole est désormais une menace mondiale « imminente » en raison de la pandémie, selon l’OMS et le CDC | Nouvelles du monde

Il existe désormais une “menace imminente” de propagation de la rougeole dans toutes les régions du monde, ont déclaré l’Organisation mondiale de la santé et l’agence américaine de santé publique.

Dans un rapport conjoint, les organismes de santé ont déclaré qu’il y avait eu une baisse des vaccins contre la rougeole et une moindre surveillance de la maladie pendant la pandémie de COVID.

La rougeole est l’un des virus humains les plus contagieux, mais elle est presque entièrement évitable par la vaccination, bien qu’elle nécessite une couverture vaccinale de 95 % pour prévenir les épidémies.

Un record de près de 40 millions d’enfants a manqué une dose l’année dernière en raison des obstacles créés par la pandémie, selon le rapport de l’OMS et des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Cela a laissé des millions d’enfants vulnérables à la maladie.

“Nous sommes à la croisée des chemins”, a déclaré Patrick O’Connor, responsable de la rougeole à l’OMS.

“Ce sera 12 à 24 mois très difficiles pour essayer d’atténuer cela.”

Bien que les cas n’aient pas encore augmenté de manière significative par rapport aux années précédentes, il est maintenant temps d’agir, a-t-il déclaré.

Les mesures persistantes de distanciation sociale et la nature cyclique de la rougeole peuvent expliquer pourquoi il n’y a pas eu d’augmentation des cas, a déclaré M. O’Connor.

Cela pourrait cependant changer rapidement, car il s’agit d’une maladie très contagieuse.

Lire la suite:

La Chine annonce le premier décès par coronavirus en six mois

Les infections fongiques « ont considérablement augmenté » pendant la pandémie

Il y a eu environ neuf millions d’infections par la rougeole et 128 000 décès dans le monde l’année dernière, ont déclaré des responsables.

En février, les responsables de la santé en Angleterre ont averti que les taux de vaccination avaient a chuté à son plus bas niveau en une décennie.

La rougeole se transmet normalement par contact direct et par voie aérienne en toussant et en éternuant.

Les jeunes enfants non vaccinés sont les plus exposés au risque de rougeole et de ses complications.

Il peut provoquer une pneumonie, une encéphalite (inflammation du cerveau) et des dommages au système immunitaire, ce qui rend les enfants plus vulnérables aux autres infections.

La rougeole provoque des symptômes tels que de la fièvre, des douleurs musculaires et une éruption cutanée sur le visage et le haut du cou et peut parfois être mortelle.

Plus de 95 % des décès surviennent dans les pays en développement, principalement en Afrique et en Asie.

Il n’existe pas de traitement spécifique contre la rougeole, mais le vaccin à deux doses est efficace à environ 97 % pour prévenir les maladies graves et la mort.