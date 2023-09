La Roue du Temps sur Prime Video : interview des réalisateurs et des producteurs

Adapté de Les contes fantastiques épiques de Robert Jordan, Prime Vidéos La roue du temps a lancé sa deuxième saison la semaine dernière. Avec trois épisodes diffusés dans le monde, et d’autres chaque vendredi au cours de la saison en huit parties, io9 a eu l’occasion de parler à certains des réalisateurs et producteurs de la série.

Pendant la première saison, qui a été diffusé en 2021j’ai dû passer du temps familiariser les téléspectateurs avec son monde et ses personnagesla saison deux plonge directement dans le vif du sujet et élargit considérablement la portée, puisque les nombreux acteurs du récit sont désormais répartis dans divers pays lointains.

« La saison deux marque un nouveau départ, d’une certaine manière, car tous les personnages sont séparés, ils sont immédiatement intégrés dans leurs propres histoires », a déclaré le réalisateur Thomas Napper. «Je n’ai pas filmé une seule scène avec les personnages réunis en groupe comme ils l’ont été tout au long de la première série. Cela apporte donc une énergie très différente à la narration et permet aux personnages de rencontrer d’autres nouveaux personnages. Ainsi, tous les personnages construisent ces nouvelles relations et trouvent des mentors, des défis, des démons et des alliés dans ces nouvelles parties de l’histoire. Il y a beaucoup de construction de nouveaux mondes, beaucoup de nouveaux lieux, et puis une plongée plus profonde dans la Tour Blanche également. »

Egwene (Madeleine Madden) en tant que novice Aes Sedai dans la Tour Blanche. Photo : Jan Thijs/Prime Vidéo

La réalisatrice Sanaa Hamrie, qui est également productrice exécutive, a ajouté : « Nous avons pu réellement emmener la société à travers la République tchèque et différentes régions d’Italie, puis enfin au Maroc, dans le désert du Sahara, ce qui fait une très grande différence en termes de des visuels parce que nous sommes en fait sur ces lieux réels. J’ai l’impression que nous avons beaucoup plus d’endroits organiques où nous ressentons vraiment les éléments, qu’il s’agisse des tempêtes de sable dans le désert du Sahara, qui se produisaient réellement, ainsi que du froid extrême en République tchèque ou de la sécheresse de l’Italie. Ajouter vraiment davantage de ces matériaux organiques et naturels à ce monde fantastique – je pense que c’était vraiment important pour la vision de la saison deux.

Le producteur Holger Reibiger considère le tournage au Maroc en particulier comme présentant le plus grand défi de la saison deux, du moins en termes de lieux de tournage. « Tourner au Maroc, c’est un grand défi ; nous avons tourné au même endroit [where] personne n’avait tiré auparavant. C’est une région très, très isolée, sans infrastructure. C’était donc un grand défi pour nous, mais il était important pour nous de tourner là-bas, de montrer au public ce lieu et d’intégrer [it] dans la saison deux. La productrice exécutive Marigo Kehoe a ajouté : « C’est excitant de montrer au public de nouveaux endroits, des endroits qu’ils n’ont peut-être jamais vus auparavant. Si nous y parvenons, c’est incroyable.

Comme la plupart des séries, La roue du temps est supervisé par une équipe de réalisateurs qui s’occupent des différents épisodes, mais comme on peut s’y attendre, un soin particulier est apporté à la cohérence visuelle et thématique.

« En tant que producteur exécutif, je cherche toujours à m’assurer qu’il y a un équilibre », a expliqué Hamri. « La première saison était un peu comme le point de départ de la saison deux. Donc, dans ce cadre, je pense qu’il est vraiment important que tous les départements parlent entre eux et que nous soyons tous sur la même longueur d’onde, car nous avons différents directeurs comme Thomas, qui a fait un travail incroyable pour notre ouverture de saison. Et c’est pourquoi nous devons en quelque sorte continuer à utiliser ce langage. Il s’agit vraiment de gérer cela et de s’assurer que nous ne dévions pas, mais nous voulons nous assurer que le cinéaste a le sentiment de faire également son propre travail dans le contexte de la langue. Il s’agit de s’en tenir à la langue du monde, mais d’y ajouter votre style particulier. Donc pour moi, il s’agit de gérer cela et aussi de gérer l’apparence et le style. Nous avons d’excellents chefs de département, donc il y avait des moments où je regardais toutes les images au fur et à mesure qu’elles arrivaient, pendant que je réalisais et préparais, et puis je m’assurais également d’être disponible pour les réalisateurs s’ils avaient des questions. [so they could] utilise-moi autant que possible [as a resource to help maintain] la vision globale de la saison deux.

Moiraine (Rosamund Pike) dans la deuxième saison de Wheel of Time. Photo : Jan Thijs/Prime Vidéo

Comme Roue du temps les fans le savent bien, une grande partie de l’histoire tourne autour de personnes capables d’utiliser la magie, ou « canaliser ». Visuellement, cela se manifeste à l’écran à l’aide d’effets spéciaux tourbillonnants et scintillants, mais il y a également un certain élément performatif en jeu.

« [Series star] Rosamund Pike, [who plays Moiraine], travaille avec une coordinatrice de mouvements, Scarlett Mackmin, ancienne danseuse et chorégraphe. L’une des choses qu’ils ont développées très tôt dans la série était l’idée que la canalisation était individuelle pour chaque personne qui effectuait la canalisation », a expliqué Napper. « Il n’y a donc pas une manière uniforme de procéder, il existe une manière personnalisée de procéder. La canalisation doit en fait être une véritable expérience, qu’elle passe par votre ventre, vos mains, vos bras ou n’importe quelle partie de votre corps. Il y a une approche très tangible et viscérale de la magie, même s’il n’y a évidemment pas de lumières tourbillonnantes ni rien de scintillant. [on set]. Les acteurs reçoivent ensuite une sorte de clé pour comprendre cela, pour l’ancrer dans le réalisme, ce qui – en parlant à Rafe Judkins, le showrunner, dès le début, quand je suis arrivé au début de ceci, l’un des mots qui revenait sans cesse encore et encore, il s’agissait de savoir comment rendre le spectacle ancré. Il s’agit d’une grande fantaisie avec une portée et une ambition énormes, mais les performances et les idées contenues dans ces performances doivent rester ancrées et pertinentes pour un public contemporain. C’est donc toujours l’objectif : comment ancrer la magie, comment la rendre réelle et comment rendre les performances contemporaines.

La roue du temps la saison deux diffuse de nouveaux épisodes le vendredi Vidéo principale.

