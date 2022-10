La roue de 100 kg de l’avion Boeing Dreamlifter tombe pendant le décollage en Italie, la vidéo devient virale

Un Boeing 747-400 Large Cargo Freighter, communément appelé Dreamlifter, a été impliqué dans un incident lorsqu’il a perdu une roue de 100 kilogrammes alors qu’il décollait d’un aéroport en Italie. Selon l’Independent, l’avion-cargo, en route vers Charleston, Caroline du Sud, USA, a décollé de Tarente dans le sud de l’Italie mardi matin.

Une vidéo de l’accident disponible sur Twitter montre que la roue du train d’atterrissage principal s’est désengagée de l’avion, est tombée au sol et a rebondi, laissant une traînée de fumée noire.

Boeing 747-400 Dreamlifter tem em fogo em um de seus pneus e perde a roda após a decolagem pic.twitter.com/K00lLLf7Bg — AEROIN (@aero_in) 11 octobre 2022

"Je me demande si les pièces Boeing qu'ils transportaient étaient des roues de secours. Ils n'auraient même pas besoin d'un cric pour le remplacer et auraient beaucoup de temps avant d'arriver à Charleston », a écrit un utilisateur réagissant à la vidéo tandis qu'un autre a commenté : « Mais c'est bien que le pneu enflammé se soit détaché de l'avion, sauvant ceux à bord. "

Malgré la chute de la roue, le Boeing Dreamlifter, l’un des avions de fret les plus longs au monde, a poursuivi sa route et a atterri en toute sécurité sur un site de production Boeing à Charleston environ 11 heures plus tard. Le Boeing Dreamlifter impliqué dans l’accident était exploité par le transporteur de fret américain Atlas Air.

Selon le rapport, la roue a été récupérée dans un vignoble voisin près de l’aéroport de Taranto-Grottaglie. Heureusement, personne n’a été blessé à cause de l’accident. Des images de la roue sont apparues sur les réseaux sociaux mais n’ont pas pu être vérifiées.

Boeing a reconnu l’incident dans un communiqué, indiquant que le vol a atterri en toute sécurité le 11 octobre, cependant, la cause du dysfonctionnement est encore inconnue. “Un vol cargo Dreamlifter opéré par Atlas Air a atterri en toute sécurité plus tôt dans la journée à l’aéroport international de Charleston, après avoir perdu une roue de son train d’atterrissage au décollage de l’aéroport de Taranto-Grottaglie en Italie ce matin.” “Nous soutiendrons l’enquête de notre opérateur”, a déclaré un représentant de la société.

Le Dreamlifter est un Boeing 747 modernisé qui a été développé au début des années 2000 pour transporter les composants du nouveau 787 Dreamliner de Boeing à travers les continents. L’énorme Dreamlifter est équipé de 18 roues de quatre pieds de diamètre.

