La rotation des Red Sox est à nouveau terminée avec le retour de Tanner Houck, mais il est peut-être trop tard

À peine 65 jours après qu’un retour au monticule ait fracturé un os au visage de Tanner Houck, le droitier est revenu aux Red Sox mardi.

C’était le 17 juin lorsque Houck a été frappé au visage par Kyle Higashioka des Yankees, nécessitant une intervention chirurgicale pour insérer une plaque une semaine plus tard, une fois l’enflure réduite.

Trois débuts de rééducation en ligue mineure plus tard, au cours desquels il a accordé deux points en 8 2/3 de manches, en a retiré 10 et en a marché trois, Houck était de retour pour les Red Sox sur le monticule de Houston au milieu de la course aux wild-cards.

Houck a bien lancé à son retour, mais avec un jeu plus bâclé, dont trois erreurs, les Red Sox ont perdu contre les Astros 7-3. Le droitier a accordé trois points sur quatre coups sûrs et trois buts sur balles tout en retirant deux prises en cinq manches. Il a lancé 69 lancers, dont 40 pour des frappes, et une moyenne de 93 à 94 mph avec sa balle rapide.

Le plus impressionnant a peut-être été la première manche de Houck. Rafael Devers n’a pas eu beaucoup de chance sur un coup haut avec un retrait et Houck a accordé un circuit de deux points au frappeur suivant. Mais après un autre groundout, une erreur de lancer de Devers a prolongé la manche et Houck a marché les deux frappeurs suivants pour charger les buts dans une manche stressante dès le départ. Houck s’en est sorti avec un groundout, mais a eu besoin de 31 lancers dans la manche. Il a rebondi avec deux manches rapides, retirant les six frappeurs suivants avant de rencontrer des problèmes en quatrième. Martín Maldonado a posé un carie sacrificielle avec un homme en deuxième position, Connor Wong a couru pour l’aligner, lançant au premier pour le retrait, mais le coureur est venu marquer sans que personne ne couvre la maison. Houck est de nouveau revenu avec un retrait rapide, puis a retiré les trois frappeurs au cinquième.

Tanner Houck retire Jose Altuve pour commencer le match. C’est le premier frappeur qu’il affronte chez les Big depuis qu’il a été touché par le comebacker. pic.twitter.com/ERSSyNaoNA — Tyler Milliken ⚾️ (@tylermilliken_) 23 août 2023

Les résultats du match n’étaient pas ceux souhaités par les Red Sox, qui ont encore reculé au classement des wild card, mais le retour de Houck donne à l’équipe une rotation complète pour la première fois en plus de deux mois.

« C’est énorme pour nous », a déclaré le manager Alex Cora au cours du week-end alors que Houck rejoignait l’équipe. «Je pense que finalement, en ce qui concerne le personnel, nous sommes au complet. Est-ce tard? Nous ne savons pas. Mais je pense que nous sommes bien placés en ce moment, ces gars-là lancent bien la balle. Je pense que l’enclos des releveurs va s’améliorer.

Pour la deuxième saison consécutive, la rotation des Red Sox a subi une multitude de blessures en milieu de saison. Deux semaines avant la blessure de Houck, Chris Sale a atterri sur la liste des blessés avec une fracture de fatigue à l’épaule gauche. Deux semaines après Houck, Garrett Whitlock a souffert d’une inflammation du coude.

Tous les trois sont maintenant de retour, mais contrairement à la saison dernière où les blessures au lanceur ont fait dérailler l’équipe beaucoup plus tôt, les Red Sox sont restés à distance de frappe de la wild card cette année, même si les deux dernières défaites les ont mis dans une situation plus difficile. C’est en grande partie le cas grâce à un jeune groupe de lanceurs qui ont fait un pas en avant après avoir été propulsés dans les grandes ligues l’an dernier. Brayan Bello et Kutter Crawford, en particulier parmi ces jeunes lanceurs, ont contribué à ancrer les Red Sox au cours des deux derniers mois, tandis que Josh Winckowski est apparu comme une arme dans l’enclos des releveurs pendant cette période. Nick Pivetta, retiré de la rotation en mai, a été d’une valeur inestimable cet été en tant que releveur tandis que Chris Murphy et Brandon Walter ont également fait leurs débuts en tant que bouées pour l’équipe des lanceurs du club.

En 55 matchs depuis que Houck a atterri sur l’IL, les Red Sox ont utilisé un premier match 14 fois, allant 7-7 dans ces matchs. Ils se sont fortement appuyés sur les bras de rotation restants, à savoir Bello, Crawford et le vétéran James Paxton, qui lance sa première saison complète depuis 2019.

En tout, à travers 125 matchs, les Red Sox ont utilisé 16 lanceurs différents pour commencer un match, mais les chiffres de retour de Houck pour stabiliser les choses à l’avenir. Sale a rejoint la rotation le 11 août et en deux départs a accordé cinq points, quatre mérités, en neuf manches. Whitlock, quant à lui, est revenu le 13 août dans l’enclos des releveurs où il a servi dans un rôle de plusieurs manches. Crawford a tellement excellé dans la rotation en l’absence des autres partants blessés, à hauteur d’une MPM de 3,72 en 14 départs, que les Red Sox ont choisi de le garder là-bas.

Le retour de plusieurs armes clés pourrait aider dans la dernière ligne droite, mais Cora reconnaît également qu’il doit être attentif à la charge de travail alors qu’ils reprennent facilement les matchs. Cela explique en partie pourquoi Whitlock est dans l’enclos des releveurs, afin qu’il puisse contribuer plus rapidement lors de sorties plus courtes, et c’est pourquoi Sale n’a pas encore lancé 70 lancers lors de ses deux départs. C’est pourquoi Houck n’a lancé que cinq manches mardi. C’est un équilibre délicat alors que le club essaie de rester dans la course aux wild-cards tout en essayant d’éviter de nouvelles blessures.

« Ces gars veulent contribuer dès que possible », a déclaré Cora. « Nous devons être suffisamment intelligents. Nous l’avons et nous sommes là pour continuer à rivaliser pour obtenir cette place de wild card, mais en même temps, nous devons nous assurer qu’ils peuvent en faire partie. Il faut donc être intelligent à ce sujet et créer un équilibre avec cela.

Une rotation complète ne peut qu’être utile au cours des six prochaines semaines, mais comme Cora l’a souligné, il est peut-être trop tard.

(Photo : Logan Riely / Getty Images)