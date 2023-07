La rotation des Dodgers subit un autre test de résistance avec Clayton Kershaw sur l’étagère

LOS ANGELES – L’ombre de Clayton Kershaw plane sur le personnel de lanceurs des Dodgers depuis près de 15 ans maintenant. Quand il est parti, cette absence se fait sentir.

Mais maintenant, cela pourrait être ressenti plus qu’il ne l’a fait depuis un certain temps. Surtout avec la façon dont il a lancé. Surtout avec la façon dont tout le monde lance. Et ce d’autant plus que la liste des noms sur la liste des blessés n’a cessé de s’allonger.

Kershaw a, jusqu’à présent, lancé aussi bien que n’importe qui dans la Ligue nationale. Plus important encore pour les Dodgers, il n’a pas raté un seul tour dans la rotation. Il y a quelques semaines à peine, le triple vainqueur de Cy Young a fait remarquer à quel point son corps se sentait bien. Ce Kershaw était non seulement le pilier de l’excellence, mais la durabilité de cette rotation était remarquable. Cela reflétait également où en était ce groupe – avec Kershaw sur la liste des blessés lundi avec une inflammation de l’épaule, les cinq membres de la rotation du club ont passé du temps sur l’étagère. Ajoutez Tony Gonsolin et Ryan Pepiot, qui ont également passé du temps sur la liste des blessés cette année, et les Dodgers ont déjà épuisé une grande partie de leur profondeur de départ juste pour boiter jusqu’à la pause All-Star.

« Vous le regardez dans sa totalité, ça a été intimidant », a déclaré le manager Dave Roberts en évaluant l’étendue et la quantité de coups que ce personnel a dû absorber.

Un domaine qui devait être la force de ce club s’est effondré. La MPM de 4,50 des Dodgers de leurs partants entrant lundi est à égalité au 18e rang au baseball. Ils ont dû faire appel à quatre recrues, dont trois font leurs débuts dans les ligues majeures, pour des départs cette saison.

L’une de ces recrues, Michael Grove, est venu lundi à court préavis pour commencer à la place de Kershaw et n’a accordé qu’un seul point, mais a dû parcourir quatre manches dans une victoire de 5-2 contre les Pirates, permettant aux Dodgers un sursis.

Une autre recrue, Gavin Stone, a été élevée lundi pour fournir de la longueur hors de l’enclos des releveurs. C’était son premier goût de la ligue majeure depuis qu’il a été rétrogradé avec trois départs humbles pour ouvrir sa carrière – une autre opportunité forcée par le pur besoin des Dodgers.

Le fardeau que Kershaw a dû porter est si lourd cette saison. Il a été l’un des meilleurs lanceurs de baseball cette saison, réalisant une MPM de 2,55 en 95 1/3 de manches avant de demander à quitter le match après la sixième manche au Coors Field il y a six jours. Ce total de manches le mettrait également sur le rythme de sa charge de travail la plus élevée depuis 2019. Le placement de Kershaw sur l’IL signifie qu’il n’a pas passé une saison sans au moins un passage là-bas depuis 2015. Mais pour autant que Kershaw voulait bloquer l’organisation. décision, les Dodgers avaient besoin d’armes.

« De la façon dont la saison se déroulait, j’avais espéré pouvoir passer une saison complète », a déclaré Kershaw. « Je n’ai pas fait ça depuis un moment. C’est toujours quelque chose que j’ai envie de faire. Chaque fois que ça ne marche pas, c’est définitivement frustrant pour moi. … Idéalement, j’aurais aimé pouvoir sauter un départ et faire le suivant. Mais ce n’est pas là où nous en sommes avec notre tangage. Donc, parfois, les décisions sur la liste prennent le pas. Je comprends que. »

Les Dodgers ont dû tirer plus profondément que prévu pour couvrir les manches, et ont la chance d’avoir obtenu ce qu’ils ont des recrues Bobby Miller et Emmet Sheehan – deux bras qui ne devaient pas faire partie de cette image avant la seconde moitié du saison. Stone, le premier des trois à remporter une convocation, a été quelque peu dépassé après avoir été battu lors de départs contre les Phillies, les Braves et les Rays.



Michael Grove a permis à huit des 18 frappeurs des Pirates qu’il a affrontés d’atteindre la base en toute sécurité lundi. (Jayne Kamin-Oncea / Getty Images)

Grove a organisé lundi l’un de ses départs les plus convaincants de sa courte carrière dans la grande ligue, un départ soigneusement limité. Les Pirates ont envoyé une formation avec cinq frappeurs gauchers, cherchant à tirer parti des scissions brutales du peloton de Grove. En réponse, les Dodgers ont écourté la nuit de Grove après précisément deux virages sur l’ordre de Pittsburgh. Même un soir où il a dit qu’il « se battait », les Dodgers ne lui ont pas laissé l’opportunité de s’éclipser. Il a permis à huit des 18 frappeurs qu’il a affrontés d’atteindre la base en toute sécurité, mais a réussi à réduire sa MPM à 7,02 en 10 sorties cette saison.

« C’était une performance courageuse », a déclaré Roberts.

Mais ces recrues sont chargées de remplacer un groupe de vétérans qui n’a tout simplement pas joué.

Julio Urías a raté un mois en raison d’une tension aux ischio-jambiers, puis a été renversé à son retour. Le démarreur de la journée d’ouverture des Dodgers a une MPM de 4,94 à travers 11 départs cette année.

Gonsolin a raté le premier mois de la saison après s’être foulé la cheville en quittant le terrain après un exercice sur le terrain et a semblé loin de sa forme All-Star d’il y a un an depuis son retour. Ses chiffres respectables à l’échelle de la saison ont caché que son matériel (en particulier sa vitesse de balle rapide) a pris un recul notable, et il a affiché une MPM de 6,39 en cinq départs depuis début mai.

Les 12 premiers départs de Noah Syndergaard ont été si catastrophiques (une MPM de 7,16) que les Dodgers ont dû abandonner le droitier pour une réinitialisation. Son truc, déjà diminué après la chirurgie de Tommy John, a fait un autre pas en arrière cette saison après que les Dodgers lui aient promis 13 millions de dollars pour absorber les manches pour eux.

Les Dodgers ont assez bien géré cela. Avec une rotation de fortune et un enclos qui a glissé il y a un an, ils ont quand même réussi à s’asseoir 10 matchs au-dessus de 0,500. Mais perdre leur point d’appui dans l’équipe de lanceurs sera une autre épreuve de stress et réduira ce qui a été un avantage pour eux pendant des années.

« Quand Clayton prend le monticule, vous vous attendez à gagner un match de balle », a déclaré Roberts. « Ce soir, nous avons gagné un match de football. »

(Photo du haut de Clayton Kershaw s’adressant aux médias lundi après l’annonce de son inscription sur la liste des blessés de 15 jours : Jayne Kamin-Oncea/Getty Images)