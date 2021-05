La roquette de Gaza trouve une rare lacune dans l’armure israélienne et un garçon de 5 ans est tué

SDEROT, Israël – Il était 13h30 vendredi à Sderot et Ido Avigal, 5 ans, était inhumé à quelques kilomètres au nord. Il avait été tué dans ce que les autorités ont qualifié d’incident anormal deux jours plus tôt lorsqu’une roquette de Gaza a fait un coup direct dans l’immeuble voisin de l’appartement de sa tante, où il rendait visite à sa mère et à sa sœur aînée.

Lorsque cette roquette a frappé mercredi soir, il se réfugiait dans une pièce sécurisée fortifiée destinée à protéger les résidents de cette menace précise. Mais un éclat d’obus a réussi à percer l’épais volet en acier et l’épaisse fenêtre en verre de l’abri, blessant mortellement le garçon. La mère d’Ido et sa sœur ont également été blessées à l’intérieur de la pièce.

C’était le premier cas de mort dans un coffre fortifié dont les responsables militaires pouvaient se souvenir.

«Alors ne devrions-nous pas faire confiance au coffre-fort maintenant? a demandé Andrei Mardachayev, 38 ans, qui vit dans un immeuble à environ 250 mètres et était venu voir les dégâts avec sa femme, Irit, et leurs trois jeunes enfants.