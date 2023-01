La romancière et scénariste britannique Fay Weldon est décédée à 91 ans

Weldon était un dramaturge, scénariste et un romancier prolifique, produisant 30 romans ainsi que des nouvelles et des pièces de théâtre écrites pour la télévision, la radio et la scène. Elle était l’une des scénaristes de la populaire série dramatique des années 1970 “Upstairs, Downstairs”, recevant un prix de la Writers Guild of America pour le premier épisode de la série.