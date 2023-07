La romancière et journaliste ukrainienne Victoria Amelina tuée dans une attaque au missile russe

L’écrivaine ukrainienne primée Victoria Amelina faisait partie des personnes tuées par une attaque mortelle de missiles russes contre un restaurant populaire fréquenté par des journalistes et des travailleurs humanitaires dans l’est de l’Ukraine, a déclaré PEN America.

Amelina, 37 ans, qui avait détourné son attention de la littérature pour documenter les crimes de guerre russes après l’invasion, est décédée des suites de ses blessures après la grève du 27 juin dans la ville de Kramatorsk, a annoncé dimanche l’organisation de littérature et de défense des droits de l’homme dans un communiqué.

Au moins 11 autres personnes ont été tuées et 61 ont été blessées lors de l’attaque vers l’heure du dîner, lorsque le restaurant était généralement occupé. Les autorités ukrainiennes ont arrêté un homme un jour plus tard, l’accusant d’avoir aidé la Russie à diriger la frappe.

L’attaque et d’autres à travers l’Ukraine ce jour-là ont suggéré que le Kremlin ne relâche pas son bombardement du pays, malgré les troubles politiques et militaires à la maison après un soulèvement armé de courte durée en Russie le 24 juin.

PEN Ukraine a annoncé la mort d’Amelina après que sa famille en ait été informée. Amelina était à Kramatorsk avec une délégation d’écrivains et de journalistes colombiens. Elle avait documenté les crimes de guerre russes avec l’organisation de défense des droits humains Truth Hounds.

« Victoria Amelina était une auteure ukrainienne célèbre qui a utilisé sa voix distincte et puissante pour enquêter et dénoncer les crimes de guerre après l’invasion militaire à grande échelle de l’Ukraine en février 2022 », a déclaré Polina Sadovskaya, directrice de l’Eurasie chez PEN America. « Elle a apporté une sensibilité littéraire à son travail et sa prose élégante a décrit, avec une précision médico-légale, l’impact dévastateur de ces violations des droits de l’homme sur la vie des Ukrainiens. »

Amelina est née le 1er janvier 1986 à Lviv. En 2014, elle publie son premier roman, Le Syndrome de Novembre ou Homo Compatiensqui a été présélectionné pour le prix ukrainien Valeriy Shevchuk.

Elle a ensuite écrit deux livres pour enfants primés, Quelqu’un, ou Waterheart, et un autre roman, Histoires d’Eka l’excavatrice. En 2017, son roman Le royaume de rêve de Dom a reçu des distinctions nationales et internationales, notamment le prix de la ville de littérature de l’UNESCO et le prix de littérature de l’Union européenne.

Comme ça arrive6:21Un missile russe a frappé un restaurant ukrainien en un clin d’œil, selon un survivant L’atmosphère dans un restaurant de l’est de l’Ukraine était décontractée et détendue mardi soir – jusqu’à ce qu’un missile russe frappe. Wojciech Grzedzinski, un photographe polonais qui était là lorsque la bombe a frappé, s’est entretenu avec l’animateur de As It Happens, Nil Köksal.

Depuis le début de l’invasion, Amelina s’est consacrée à documenter les crimes de guerre russes dans l’est de l’Ukraine, a déclaré PEN America. A Kapytolivka près d’Izyum, elle découvre le journal de Volodymyr Vakulenko, un écrivain ukrainien tué par les Russes.

Elle a également commencé à écrire son premier ouvrage de non-fiction en anglais peu de temps avant sa mort. Dans War and Justice Diary: Regarder les femmes regarder la guerre, Amelina raconte des histoires de femmes ukrainiennes recueillant des preuves de crimes de guerre russes. Il devrait être publié prochainement, selon PEN Ukraine.