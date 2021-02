Les choses se réchauffent pour Harry Styles et Olivia Wilde, le couple apparemment inséparable à la suite d’informations qu’ils fréquentent depuis des mois.

L’ancienne star de One Direction, âgée de 27 ans, et l’actrice de 36 ans seraient tombées amoureuses l’une de l’autre sur le tournage de leur prochain film Don’t Worry Darling.

Avec Olivia étant la réalisatrice de Harry dans le film et donc la patronne, ce conte moderne de romance offre une tournure inhabituelle sur le cliché hollywoodien habituel du réalisateur plus âgé et de la jeune star se lançant dans une romance.

Indépendamment, les détails de leur romance apparemment passionnée ont commencé à fuir avec des sources proches du couple révélant tout.







Une source a déclaré à People: «[Olivia and Harry] semblent très sérieux », ajoutant que le couple« passe tout son temps ensemble ».

La source a ajouté: « Elle est également très heureuse avec Harry. »

On dit qu’Olivia et Harry se sont rapprochés l’automne dernier lorsque le tournage de Don’t Worry Darling a commencé.

Le mois dernier, des photos ont émergé du couple entrant ensemble dans une maison de Los Angeles.







Quelques jours plus tard, ils ont été vus main dans la main en train d’assister à un mariage en Californie.

Olivia était auparavant en couple avec l’acteur et comédien de 45 ans Jason Sudeikis.

Le couple avait commencé à sortir ensemble en 2011 et s’était fiancé en 2013 – mais ils ne se sont jamais mariés.

Ils ont un fils nommé Otis, né en avril 2014, et une fille nommée Daisy, née en octobre 2016.

Cependant, le couple s’est séparé en 2020 – et a annoncé leur rupture en novembre de cette année-là, déclarant qu’ils s’étaient séparés au début de l’année.







Jason aurait été «dévasté» par la nouvelle qu’Olivia avait passé avec le chanteur britannique Harry.

Une source a déclaré au Daily Star le mois dernier: «La nouvelle de la rupture d’Olivia avec son fiancé Jason est arrivée il y a seulement quelques semaines.

«Des sources nous ont dit qu’il était dévasté et qu’il était aveugle.»