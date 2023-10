La romance entre Taylor Swift et Travis Kelce défendue par Valerie Bertinelli qui dit à ses ennemis de « se taire »

Valerie Bertinelli a défendu la rumeur de relation entre Taylor Swift et la star des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, alors que le chanteur de « Wildest Dreams » faisait une autre apparition dans la NFL dimanche soir.

Swift s’est présenté avec des amis de premier plan, dont Blake Lively et Ryan Reynolds, pour encourager Kelce alors que les Chiefs affrontaient les Jets de New York. De nombreux fans ont eu des réactions mitigées – certains qualifiant la prétendue romance de « démarche de relations publiques ».

« Est-ce que vous toutes, les Nellies Négatives, pouvez-vous arrêter ? Arrêtez ! » Bertinelli a déclaré dans un TikTok. « Laissons-nous tous aimer regarder deux êtres humains à succès, drôles, talentueux et incroyablement magnifiques – prenons plaisir à les voir tomber amoureux. »

Bertinelli a également défendu Swift contre les affirmations selon lesquelles la pop star était « trop bruyante » lors des jeux. Elle a dit à ses ennemis qualifiant cette relation de « démarche de relations publiques » de « se taire ».

« C’est un match de football ! » Bertinelli a expliqué. « Ils sont excitants. Ils sont très excitants. »

L’auteur du livre de cuisine a encouragé les internautes à « être respectueux ».

« Ne prenez pas de photos sournoises pour les vendre. Soyez respectueux », a prévenu BertinellI. « Laissons nous tous profiter respectueusement de cette histoire d’amour qui se déroule devant nous. OK ? Merci. Bonne journée. »

Swift et Kelce ont déclenché des rumeurs d’amour pour la première fois lorsque le chanteur de « Midnights » s’est présenté à un match des Chiefs de Kansas City le 24 septembre. Kelce et son équipe ont remporté la victoire contre les Bears de Chicago ce dimanche-là, et les deux ont été aperçus partant ensemble dans sa décapotable.

Kelce aurait emmené Swift à une soirée privée après la victoire, où elle a passé du temps avec l’équipe et la mère de l’ailier rapproché, Donna Kelce.

Avant l’apparition surprise de Swift au stade Arrowhead, Kelce a déclaré à Pat McAfee qu’il l’avait invitée à son match – bien qu’il n’ait pas partagé de détails sur la façon dont les deux se sont connectés.

« J’ai lancé la balle dans son camp et, vous savez, je lui ai dit : ‘Je t’ai vu faire vibrer la scène à Arrowhead et tu devrais peut-être venir me voir faire vibrer la scène à Arrowhead et voir laquelle est un peu plus éclairée.’ « , a déclaré Kelce lors de l’interview.

Swift est apparu au MetLife Stadium le 1er octobre – juste une semaine après être sorti avec Kelce pour la première fois.

Swift a ri tout au long de la première moitié du match alors que Kansas City devançait les Jets.

L’acteur de « Cruel Summer » portait une chemise noire à manches longues avec un short en jean bleu orné de strass cloutés étincelants le long de la fermeture éclair et d’une poche.

