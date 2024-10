La romance entre Hugh Jackman et Sutton Foster s’intensifie au milieu de sa demande de divorce : Source

Des sources ont affirmé que Hugh Jackman et Sutton Foster s’étaient « faufilés » pour garder leur relation hors des projecteurs

Hugh Jackman et Sutton Foster seraient « amoureux », ce qui l’a amenée à demander le divorce de son mari depuis dix ans, Ted Griffin.

Suite à sa demande de divorce auprès du Onze d’Océan scénariste, a déclaré une source Page six le jeudi 24 octobre, que Foster, 49 ans et le Deadpool et Wolverine Les stars gardent leur romance sous le radar, à l’abri des regards du public et sont inséparables.

« Ils passent tout leur temps libre ensemble », a déclaré une source proche. « Ils forment un couple normal, ils sont juste en privé. »

« Ils se faufilent », a ajouté la source.

Les dernières informations sur leur relation surviennent un jour après que le média a rapporté que le Plus jeune La star a déposé un divorce non contesté devant la Cour suprême du comté de New York le mardi 22 octobre, mettant ainsi fin à ses 10 ans de mariage.

Foster et Griffin se sont mariés en octobre 2014 lors d’une cérémonie privée à Santa Barbara, en Californie. Le couple partage un enfant adopté.

Une source a déjà révélé l’implication amoureuse de Foster et Jackman après avoir joué ensemble dans le film de Broadway. L’homme de la musiquequi s’est déroulé de décembre 2021 à janvier 2023.

« Ils sont ensemble à 100%, sont maintenant amoureux et veulent passer le reste de leur vie ensemble », a déclaré une source au média.

« Ils sont toujours ensemble », a récemment ajouté une autre source. « Ils font tout leur possible pour le cacher, mais c’est de notoriété publique. »

Il est pertinent de noter que la demande de divorce de Foster est intervenue après que Jackman a demandé le divorce de Deborra-Lee Furness, sa femme depuis 27 ans, en septembre 2023.