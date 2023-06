La romance EastEnders pour Alfie Moon et Linda Carter taquinée par Shane Richie

La star d’EASTENDERS, Shane Richie, a taquiné une future romance pour Alfie Moon et Linda Carter.

L’acteur – qui joue Alfie dans le feuilleton de la BBC – a expliqué comment lui et sa co-star Kellie Bright avaient été surpris par la réaction des fans à la chimie entre les personnages.

Linda a embauché Alfie pour travailler derrière le bar à son retour l’année dernière, mais après la disparition de Mick, il s’est mobilisé pour le faire fonctionner lorsque Linda est partie.

Quand elle est revenue, il y avait clairement une étincelle entre les deux – et les téléspectateurs ont adoré.

S’adressant à The Sun, il a déclaré: « Ce qu’Alfie et Linda m’ont pris, moi et Kellie Bright, par surprise, c’est que le grand public a repris leur relation.

«Nous trouvions cela très drôle parce qu’Alfie oubliait Kat bien sûr, et Linda oubliait Mick et nous avons donc joué avec.

« Je pensais ‘Alfie a-t-il des sentiments pour elle?’ Et puis nous avons décidé que ce serait bon pour montrer que deux personnes peuvent simplement être amies.

Les téléspectateurs ont vu Alfie et Linda avoir un cœur à cœur et ont décidé de rester amis – malgré qu’elle l’ait renvoyé du pub.

Cependant, Shane a taquiné qu’il pourrait y avoir un développement à venir entre les deux.

« Mais il peut y avoir quelque chose sur la ligne », a-t-il déclaré.

« Pour le moment, je peux honnêtement dire que je ne sais pas, mais j’apprécie vraiment qu’Alfie soit célibataire. »

Il a été révélé plus tôt cette année que l’ex-Kat d’Alfie se marierait ce Noël à Phil Mitchell.

Cependant, dans le flashforward EastEnders de février, c’était Sharon Watts dans une robe de mariée qui se tenait au-dessus d’un cadavre avec cinq autres femmes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait taquiner ce qui allait arriver, Shane a plaisanté: « Tu en sais plus que moi! »