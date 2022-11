La romance de Tina Datta-Shalin Bhanot donne aux trolls une journée sur le terrain, vérifiez les réactions hilarantes

Les concurrents de Bigg Boss 16, Tina Datta et Shalin Bhanot, dans la nouvelle vidéo promotionnelle, peuvent être vus en train de résoudre leurs problèmes et de s’embrasser. La jolie vidéo a été partagée par la page officielle de Colors TV sur Instagram.

Partageant la vidéo, la page a écrit : “Clashes ke beech kiya Tina aur Shalin ne apne issues ko theek.” Cependant, les internautes ont suivi les acteurs pour leur “fausse” chimie. L’un d’eux a écrit: “Ye dono acteurs kamaal k hain.” La deuxième personne a commenté: “Oh bhaaai mein toh sach mein aab pagal ho jaungi enki exagérant dekh dekh kr. Bigg Boss Kam serial jyada lg rha hai BB ko lgta hai humme enka fake luv dekhne mein maza ata h BB walo jb aap en dono ko dikhate ho na tb humme changement de canal krna parta hai aab enki exagérant nhi dekhi jati hmse.”





Le troisième a dit: “Bigg Boss plz hum public pr meherbani kijiye enko mat dikhao dimaag kharab ho jata hai en dono ko dekh kr.” Le quatrième a déclaré: “Ye kya abhi je t’aime bol rhi h phir kuch hoga uske bd bolegyi ki koi rishta nhi h hum dono ke bich kl he bigg boss se boli thi ko koi mera dost nhi h ab ye kya h tina chiken bhanot fausse histoire d’amour bn rhi h faux journal ….” Un autre a dit: “Tina aunty ko Love Ho Gaya shalin oncle ke sath fake love aunty hai Dayan hai wo samjh main nhi aata kya shalin oncle.”

La cinquième personne a écrit: “Dono ko koi respect de soi nhi, normes koi nhi. Nom saké BRAN D. Madame ko ab dar nhi ​​h caractère pe bahar log ungli uthate karke.” Hamen Nahin dekhna hai yah faux couple Jo 2 minut bad baat apna se tenir badalte Hain.”

Pendant ce temps, les Golden Boys Sunny Nanasaheb Waghchoure et Sanjay Gujar sont entrés dans l’émission de téléréalité controversée en tant que jokers. Dans la promo déposée sur la page officielle de Colors, on peut les voir entrer dans la maison. Les émissions promotionnelles montraient deux hommes debout avec des dizaines de chaînes en or autour du cou. L’un d’eux avait même écrit “Nana” dessus. La légende disait : “Entrée dorée ke saath Hum aa rahe hai Bigg Boss ke ghar mein bannkar Wildcard ?”

Pour les non-initiés, Sunny et Sanjay sont connus pour leur amour des gros colliers et bracelets en or. Sunny a une suite massive de 1,6 million, Sanjay a une suite impressionnante de 1 million. En ce qui concerne les nominations, Shalin Bhanot, Tina Datta, Shiv Thakare, Priyanka Chahar Chowdhary, Sumbul Touqeer, MC Stan et Sajid Khan sont nominés pour l’expulsion de cette semaine.