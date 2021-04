La romance de la star de REAL Housewives of New Jersey, Teresa Giudice, avec Luis Ruelas a été révélée par un médium qui a déclaré que ses parents décédés étaient «heureux pour vous».

Cette saison, la mère de quatre enfants est célibataire pour la première fois en plus de 20 ans après avoir demandé le divorce de Joe Giudice.

Teresa Giudice a appris que l’amour était dans l’air pour elle lors de l’épisode de la nuit dernière[/caption]

Un médium psychique s’était assis avec les dames[/caption]

Au cours de l’épisode de la nuit dernière de RHONJ, Teresa a offert aux dames une séance avec un médium qui, de toute évidence, a parlé de leur vie amoureuse.

Le voyant a d’abord choqué le groupe en disant que le petit ami de Dolores Cantina, David, n’est pas fait pour elle.

«Il n’est pas fait pour vous. Mais il y a un amant là-bas pour toi, tu auras une chimie comme tu n’en as jamais eu auparavant », lui dit le médium.

« Alors dès que vous êtes prêt à ouvrir cette porte, l’amant vient pour vous. »

Le psychique a exhorté Dolores à se faire examiner car sa santé pourrait être en danger à ce moment-là.

La voyante a également dit à Dolores Catania de se faire contrôler[/caption]

La voyante a également dit à Teresa que ses parents veillaient sur elle[/caption]

À l’époque, Teresa gardait secrète sa relation avec Luis[/caption]

Malgré la triste nouvelle pour Dolores, elle avait des nouvelles plus heureuses pour Teresa comme elle disait que ses parents l’entouraient toujours.

«Teresa, ton père est à côté de toi. Il tient une bouteille de – a-t-il bu Blue Label? le médium a demandé à la femme au foyer comme elle a convenu qu’il l’a fait.

«Je veux te dire que tes parents sont si heureux pour toi, Teresa. L’amour est dans l’air et ils embrassent la relation. Alors ils vous donnent le feu vert à ce sujet.

C’est alors que Melissa Gorga, la belle-sœur de Teresa, a révélé que Teresa avait bel et bien un «putain de petit ami».

Les deux se fréquentent depuis plus d’un an maintenant[/caption]

Luis a également rencontré Joe Giudice et leurs quatre filles[/caption]

L’épisode vient après que Teresa et Luis se fréquentent depuis plus d’un an.

Les deux se sont rencontrés sur la côte de Jersey, selon TMZ.

Bien qu’ils ne fréquentent que depuis environ un an, le nouveau couple devient rapidement sérieux.

Ils acheté ensemble un manoir du New Jersey de 3,4 M $ en février, tandis que le RHONJ star partagée lors d’une apparition sur Regardez ce qui se passe en direct qu’elle n’était pas «du tout» nerveuse de faire ce gros investissement avec son petit ami.

Le couple a récemment acheté une maison[/caption]

le Bravo La star a également fait le point sur leur relation lors de l’interview, comme elle l’a dit à l’hôte Andy Cohen: « Je veux dire, vous savez, je le sens, donc nous verrons ce qui se passe. »

La paire a continué à prouver à quel point ils sont forts lorsqu’ils est parti en vacances aux Bahamas avec les enfants de Teresa et Joe.

En mars, The Sun a obtenu des photographies exclusives de le couple marchant main dans la main sans masque alors qu’ils se dirigeaient vers le dîner au Café Luxembourg à New York.

Selon un spectateur, Teresa et son nouveau copain se désignaient continuellement comme «bébé» et étaient extrêmement affectueux car ils montraient un PDA sérieux dans le restaurant et se chuchotaient dans les oreilles.

Luis a été appelé par son ex-fiancé qui a affirmé qu’il exigeait des relations sexuelles quatre fois par jour[/caption]

Mais les choses pourraient devenir aigres car il a été récemment découvert que Luis aurait demandé quatre fois des relations sexuelles à son ex-fiancée, Vanessa Reiser.

En 2020, Vanessa a intenté une action en justice contre Luis après la fin de leur relation.

Selon le point de vente, elle a affirmé dans la paperasse: «Il a exigé que je sois disponible pour des relations sexuelles quand il le voulait.

«Si je m’opposais à ses demandes, Luis Ruelas me punirait. Il serait méchant, se retirerait de moi et me blâmerait pour ce qui s’était passé.

Le procès a été réglé en dehors du tribunal et les conditions convenues ne sont pas divulguées.

Teresa s’est vantée de sa vie sexuelle[/caption]

Des sources ont déclaré au point de vente que Luis était «obsédé par le sexe» et ont affirmé qu’il était bouleversé lorsque Vanessa ne voulait pas coucher avec lui jusqu’à quatre fois par jour.

De plus, Page Six a rapporté que Venessa a affirmé que Luis la «punirait» si elle refusait de participer à ses demandes sexuelles.

Il a été précédemment rapporté que l’ex de Luis l’a accusé de «comportement de contrôle et abusif» dans un autre procès intenté en avril dernier, bien qu’il ait été abandonné le mois suivant.

Dans le procès, l’ex de Luis a déclaré: «En octobre 2019, [Luis] abandonné [his ex] à Provincetown, Massachusetts, puis cadenassée [his ex] hors de [New Jersey] chez eux qu’ils ont partagé.

«Après quelques autres exemples de comportement abusif et de contrôle, [Luis] donné [his ex] divers cadeaux à induire [her] pour continuer sa relation avec [Luis]. »

De plus, elle a demandé une ordonnance d’interdiction temporaire empêchant Luis d’avoir le contrôle de leur entreprise, de leur site Web et de leur courrier électronique.





Elle a également demandé une compensation et des frais pour les honoraires d’avocat.

Un représentant de Luis n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de The Sun lorsque l’exclusivité de la bombe a été publiée.

Teresa semble vraiment heureuse avec Luis[/caption]