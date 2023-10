La romance de Taylor Swift et Travis Kelce a un « réel potentiel » : « Ils ont tous deux de fortes valeurs familiales », selon un expert

Taylor Swift et Travis Kelce font la une des journaux et suscitent une frénésie sur Internet depuis que la superstar a assisté à un match de football entre les Chiefs de Kansas City et les Bears de Chicago le 24 septembre, et un expert en rencontres se demande pourquoi le public est si investi.

Swift a été vu dans une suite de luxe au Arrowhead Stadium pour le match avec la mère de Kelce, Donna, portant l’équipement des Chiefs et encourageant l’ailier rapproché. Après le match, Kelce et Swift ont été aperçus en train de partir ensemble dans sa décapotable.

Kelce a partagé pour la première fois son intérêt pour Swift après avoir assisté à son arrêt Eras Tour à Kansas City. Après le spectacle, il a révélé qu’il avait confectionné un bracelet d’amitié, un incontournable du spectacle de Swift, avec son numéro de téléphone dessus, mais il n’a pas eu l’occasion de le lui donner.

La base de fans fidèles de Swift semble soutenir sa romance avec la star de la NFL après sa séparation d’avec Joe Alwyn, sa plus longue relation à ce jour. Elle est également récemment sortie avec le leader de The 1975, Matty Healy.

Alessandra Conti, une entremetteur de célébritésa déclaré à Fox News Digital qu’elle pensait que « Taylor et Travis en sont absolument aux premiers stades d’une relation amoureuse ».

Expliquant pourquoi le public – en particulier les fans de Swift – réagit si positivement à la nouvelle rumeur d’amour de la star, Conti a déclaré : « Les Swifties soutiennent Taylor et veulent sincèrement que Taylor soit heureux.

« Les fans se réjouissent également du caractère public de cette relation ; pendant plus de six ans, Taylor a gardé les détails de sa vie personnelle complètement hors de la vue du public, à l’exception de ses chansons, bien sûr. Les fans de Taylor sont ravis de voir Taylor avec un homme qui la poursuit si publiquement.

Il y a eu des discussions en ligne pour savoir si Taylor et Travis formaient un bon couple. Selon Conti, « le duo est un clin d’œil total au thème classique de l’Americana sur lequel chante Taylor ».

« En tant que couple, il est clair qu’il y a un réel potentiel ici », a déclaré Conti. « En termes de compatibilité, en termes d’âge, ils ont tous les deux 33 ans et sont très probablement au chapitre de leur vie où ils sortent ensemble avec l’intention de trouver leur partenaire pour toujours avec qui fonder une famille. Ils ont tous les deux de fortes valeurs familiales ; Travis était a grandi dans le Midwest et Taylor a passé la majorité de ses jeunes années de formation au Tennessee.

Swift a entretenu plusieurs relations depuis qu’elle est devenue un nom connu. Cependant, selon Conti, la poursuite publique de Swift par Kelce est la raison pour laquelle ses fans réagissent si positivement à cette nouvelle rumeur de romance.

« C’est aussi la première fois que le public voit un homme poursuivre activement Taylor Swift », a-t-elle déclaré. « Beaucoup de femmes célèbres ont de gros problèmes pour trouver un partenaire parce que la majorité des hommes sont intimidés par la poursuite d’une femme à un tel niveau. Et elles pensent à tort que ces femmes sont bombardées de vrais prétendants, ce qui est tout simplement faux. Ce n’est pas le cas, sinon je n’aurais pas de travail à Hollywood. »

Alors que les rumeurs tournent autour de Kelce et Swift, voici un aperçu de la chronologie de la relation entre la pop star, menant à ce couple potentiel.

Joe Jonas

Swift et Jonas sont sortis ensemble entre juillet 2008 et octobre 2008, date à laquelle il a tristement annulé avec un appel téléphonique de 25 secondes.

Il aurait inspiré les chansons « Last Kiss » de son album « Speak Now » et « Forever and Always » de « Fearless ».

Lucas Till

L’acteur et le chanteur sont sortis ensemble en 2009 après s’être rencontrés sur le tournage du clip de Swift pour « You Belong With Me ».

Till a parlé de la relation avec MTV en 2009.

« Nous sommes sortis ensemble pendant un petit moment. Mais il n’y a eu aucune friction parce que nous étions trop gentils. Nous nous aimions vraiment tous les deux », a-t-il déclaré.

« [But] la plupart des relations fonctionnent parce que vous vous entendez bien, puis vous ne vous entendez pas, puis vous vous réconciliez, et c’est passionné. Et avec nous, je l’aimais vraiment comme amie. C’est la seule raison pour laquelle cela n’a pas fonctionné. »

Taylor Lautner

Swift et la star de « Twilight », Taylor Lautner, sont sortis ensemble à l’automne 2009. Ils ont joué dans le film « Valentine’s Day ».

Lautner a inspiré la chanson «Retour en décembre. » Il ne semble y avoir aucune animosité entre les ex puisque l’acteur a assisté au spectacle de la tournée Taylor’s Eras à Kansas City.

Lautner est apparu sur scène et a serré Swift dans ses bras avant de quitter la scène en arrière. C’était un clin d’œil à une scène de « La Saint-Valentin ».

John Mayer

Les deux musiciens se sont brièvement fréquentés entre décembre 2009 et février 2010 après avoir collaboré sur la chanson « Half of My Heart ».

Les chansons « Dear John », « Ours » et « I Knew You Were Trouble » seraient sur Mayer.

Mayer a réagi aux paroles de « Dear John » dans une interview avec Rolling Stone en 2012.

« Je n’ai jamais reçu d’e-mail », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais reçu d’appel téléphonique. J’ai été vraiment pris au dépourvu, et cela m’a vraiment humilié à un moment où j’étais déjà habillé. Je veux dire, comment te sentirais-tu si, au plus bas que tu as jamais été, quelqu’un t’a donné un coup de pied encore plus bas ? »

Jake Gyllenhaal

L’ancien couple est sorti ensemble entre octobre 2010 et janvier 2011. De nombreuses chansons de l’album « Red » de Swift de 2012 auraient été sur lui.

Les fans ont toujours été particulièrement intéressés par le chant de Swift sur le fait de laisser un foulard rouge chez la célèbre sœur de Jake, Maggie, et de ne jamais le récupérer.

Harry Styles

Les deux chanteurs sont sortis ensemble entre novembre 2012 et janvier 2013, et il a été la source d’inspiration de Swift pour « Out of the Woods » et « Style ».

Calvin Harris

Swift et le DJ sont sortis ensemble de février 2015 à mai 2016 et ont été rendus publics aux Billboard Music Awards 2015.

Les chansons « I Did Something Bad » et « Getaway Car » sont censées parler de lui.

Tom Hiddleston

La star de Marvel et Swift sont sortis brièvement ensemble de mai 2016 à septembre 2016 alors qu’ils faisaient le tour du monde, de l’Angleterre à l’Australie. Ils se sont rencontrés au Met Gala 2016.

On pense que « Getaway Car » concerne Hiddleston.

Joe Alwyn

Swift et Alwyn ont commencé à sortir ensemble en mai 2017. Dans son documentaire de 2020, « Miss Americana, » Swift se souvient être tombé amoureux de l’acteur anglais.

« Je tombais aussi amoureuse de quelqu’un qui menait une vie merveilleusement normale et équilibrée », a-t-elle déclaré. « Nous avons décidé ensemble que nous voulions que notre relation soit privée. »

Ils ont rarement fait des commentaires publics l’un sur l’autre, mais son album « Lover » de 2019 s’est inspiré de lui, et ils ont même écrit des chansons ensemble (« Betty » et « Exile ») pour son album « folklore » de 2021 sous le pseudonyme de « William Bowery ». «

La relation de Taylor avec Alwyn a été la plus longue à ce jour. Des informations ont fait surface en avril selon lesquelles le couple aurait décidé de se séparer après six ans de vie commune.

Matty Healy

Un mois après sa séparation d’Alwyn, des informations ont fait surface selon lesquelles Taylor avait commencé à sortir avec Matty Healy.

En juin, une source a annoncé la rupture au magazine People. « Elle s’est amusée avec lui, mais c’était toujours décontracté. Ils n’ont plus de relation amoureuse. »

Travis Kelce

Plus tôt cette année, Travis Kelce a révélé qu’il avait fabriqué un bracelet d’amitié pour Swift avec son numéro de téléphone et qu’il avait l’intention de le lui offrir lors de son arrêt Eras Tour à Kansas City.

Il a fait la révélation lors du podcast « New Heights with Jason and Travis Kelce » en juillet. Avance rapide jusqu’à dimanche dernier lorsque Swift a assisté au match des Chiefs de Kansas City au Arrowhead Stadium. Internet a commencé à exploser à propos de la possibilité que les deux hommes forment un couple.

« Le public n’a jamais vu un partenaire de Taylor aussi bruyant que Travis ; il a un podcast avec son frère où il a commenté la relation naissante et a même répondu à des tweets concernant le couple », a déclaré Conti.

Conti a noté que puisque Swift et Kelce sont tous deux maîtres dans leur métier, ils formeraient un couple puissant.

« Ils sont tous les deux incroyablement travailleurs et motivés dans leurs domaines respectifs, et sont au sommet de leur carrière ; Taylor participe à une tournée mondiale record et Travis est l’un des meilleurs ailiers rapprochés de la NFL. »