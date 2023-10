La romance de Taylor Swift avec Travis Kelce suscite un drame avec son ex-petite amie et son entourage

La nouvelle idylle présumée de Taylor Swift avec Travis Kelce a déclenché des turbulences dans les industries du divertissement et du sport.

Même si une source confie à Fox News Digital que la relation entre la pop star et le joueur de Kansas City Chief est encore « très nouvelle », elle a certainement fasciné le public et provoqué un cirque médiatique.

L’attention que leur relation a suscitée n’est pas passée inaperçue, notamment auprès des deux ex-petites amies de Kelce, qui ont toutes deux clairement fait savoir qu’elles n’étaient pas intéressées par la tournée « Taylor + Travis ».

TAYLOR SWIFT PROVOQUE TRAVIS KELCE DANS LA CÉLÈBRE HOLLYWOODIENNE ; ROMANCE, UN PARI POUR LA STAR DE LA NFL

Voici un aperçu de ce que les deux femmes ont dit, en paroles et en actes.

Maya Benberry

L’enfer n’a pas de fureur comparable à celle d’une femme méprisée. Maya Benberry a rencontré Kelce lors de son E! 2016. émission de rencontres, « Catching Kelce », où 50 femmes, une de chaque État, concouraient pour conquérir le cœur de l’homme le plus proche. Elle a remporté le concours et a déclaré qu’elle était amoureuse de lui et qu’ils étaient sortis ensemble pendant huit mois. Elle pensait même épouser la star de la NFL.

Benberry a déclaré que l’infidélité, dont elle avait appris grâce aux médias sociaux, avait conduit à leur séparation.

« Comme le dit le dicton, ‘un tricheur un jour, on est toujours un tricheur' », a déclaré avec audace le coach de vie de 31 ans à propos de Kelce. « Certaines qualités ne changent pas chez les hommes. J’ai l’impression que Travis est un narcissique, donc la plupart des narcissiques ne changent pas », a-t-elle déclaré à « Inside Edition ».

Une source proche de Kelce a déclaré à Fox News Digital qu ‘ »il ne l’a jamais trompée » et que Benberry « essaye de lui obtenir 15 minutes de gloire ».

Benberry a déclaré qu’elle était « offensée » par ce récit et qu’elle avait initialement parlé de la tricherie il y a cinq ans.

« De toute façon, je ne ressens rien [Taylor] sortir avec Travis. C’est mignon. Je veux dire, je l’ai eu en premier », a-t-elle souligné à « Inside Edition ». « Ça n’a rien à voir avec Taylor. Il s’agit plutôt de [Travis] m’a amené à croire que nous avons un avenir. Et maintenant, cinq ans plus tard, vous riez. Et j’ai l’impression que tu te moques de moi. Je ne suis ni jaloux ni amer à propos de Taylor. Elle est belle. Elle a du succès. Nous sommes sur deux voies différentes. Mon problème concerne davantage Travis dans le sens où maintenant tu essaies de me transformer en… je ne sais pas. Une personne amère ? Un menteur? Comme si j’étais délirant ? Et je suis la chose la plus éloignée de cela. »

Je ne suis ni jaloux ni amer à propos de Taylor. Elle est belle. Elle a du succès. Nous sommes sur deux voies différentes. Mon problème concerne davantage Travis. — Maya Benberry à propos de la romance de son ex-petit-ami Travis Kelce avec Taylor Swift

Bien qu’elle fasse l’éloge de Swift, Benberry dit qu’elle remet en question « l’authenticité » de la relation du duo, puisque Kelce « parle beaucoup aux médias ».

Un représentant de Benberry n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News DIgital.

L’été dernier, Kelce a laissé entendre sur son propre podcast « New Heights » qu’il pourrait être intéressé par Swift, tout en expliquant ce qui s’est passé (ou non) lors de sa participation à sa tournée Eras.

« J’ai eu un peu mal aux fesses de ne pas avoir pu lui remettre l’un des bracelets que j’avais confectionnés pour elle. . . . Si vous assistez aux concerts de Taylor Swift, il y a des bracelets d’amitié », a expliqué Kelce à propos d’un échange qui est devenu courant entre les fans lors de la tournée Eras de Swift. « Et j’en ai reçu un tas, mais je voulais en donner un à Taylor Swift avec mon numéro dessus », ce qui implique qu’il s’agissait de son numéro de téléphone, pas de son numéro de maillot.

Quelques mois plus tard, des rapports ont révélé que la pop-star et huit fois Pro Bowler traînaient ensemble. Puis vinrent les sorties de Swift au Arrowhead Stadium du Kansas pour regarder Kelce jouer. Sa présence a solidifié les rumeurs de romance et elle était assise dans une suite avec la mère de Kelce, Donna.

Kelce a ensuite partagé sur son podcast qu’il était ravi que Swift ait accepté son invitation à venir à l’un de ses jeux. « Merci à Taylor pour s’être arrêté. C’était plutôt culotté », a-t-il déclaré à son co-animateur, son frère Jason. « Je pensais juste que c’était génial de voir que tout le monde dans la suite n’avait que de belles choses à dire sur elle, vous savez, les amis et la famille. Elle était magnifique. Tout le monde parlait d’elle sous un grand jour. Et en plus de ça, vous Je sais, la journée s’est parfaitement déroulée – pour les fans des Chiefs, bien sûr. »

Après la deuxième apparition de Swift à son match au MetLife Stadium dans le New Jersey, où elle est apparue plus d’une douzaine de fois à l’écran, Kelce a admis que la NFL « en faisait trop ».

KAYLA NICOLE

Jusqu’à l’année dernière, Kelce sortait avec la journaliste Kayla Nicole, avec qui il entretenait une relation intermittente. Le couple s’est séparé pour la première fois en 2020 et Kelce s’est défendu des rumeurs de tricherie à l’époque. Le couple s’est réuni quelques mois plus tard, pour se séparer à nouveau en mai 2022.

Nicole a rapidement infiltré le Royaume du Chef, se liant rapidement d’amitié avec le quarterback Patrick Mahomes et sa petite amie, aujourd’hui épouse, Brittany.

Les deux femmes publiaient fréquemment du contenu ensemble lors des jeux du Chief. Nicole était également présente à plusieurs des plus grands événements de Bretagne, notamment sa baby shower et son enterrement de vie de jeune fille.

Cependant, du sang-froid semble s’être infiltré dans l’ancien quatuor, Nicole ne suivant plus Brittany sur Instagram. Les fans ont remarqué que Nicole ne suivait plus Mme Mahomes après que Brittany ait été aperçue en train de dîner avec Swift à New York le week-end dernier, puis de nouveau dans une suite du MetLife Stadium en train de regarder les Chiefs battre les Jets de New York.

TAYLOR SWIFT APPORTE BLAKE LIVELY, RYAN REYNOLDS ET HUGH JACKMAN AU MATCH DE FOOTBALL DES CHEFS DE TRAVIS KELCE

Un représentant de Nicole n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Brittany suit toujours Nicole sur la plateforme.