Les fans de Strictly Come Dancing affamés d’amour espérant que la chimie de Ranvir Singh et Giovanni Pernice est pour de vrai sont sur le point de voir leurs espoirs brisés.

Leur « romance » apparente est juste pour les caméras, a-t-on affirmé.

Le duo a dansé une valse viennoise sur She Used To Be Mine de Waitress samedi soir – et leur routine a impressionné les juges.

Les fans à la maison ont même aperçu Giovanni en train d’embrasser sa tête – et cela a fait parler les gens.

Cela a suscité de folles spéculations selon lesquelles ils pourraient en effet sortir ensemble alors que les téléspectateurs aux yeux d’aigle se sont tournés vers les médias sociaux.







(Image: DIGITAL / EROTEME.CO.UK)



Mais aujourd’hui, un initié de l’émission est sur le point d’éclater sa bulle.

« C’est juste pour la télévision », a déclaré un ami de la star de Good Morning Britain au MailOnline.

Une autre source affirme que GMB ne récupérera peut-être pas le présentateur de télé de 43 ans.

Avec son contrat se terminant dans la nouvelle année, il y aura une ruée pour ses services avec des offres plus lucratives qui devraient venir à elle.







(Image: ITV)



« Ranvir est plus grand que de se tenir debout sur Downing Street sous la pluie aux premières heures du matin », a déclaré un initié de la BBC.

« Elle a montré sa vraie personnalité sur Strictly et est maintenant tout à fait la star. »

La paire a été très louée hier soir par les juges, Motsi Mabuse s’étouffant alors qu’elle et Shirley Ballas donnaient une ovation debout.







(Image: BBC)



Ranvir a ensuite discuté franchement de sa confiance grandissante.

Elle a dit: «Faire Strictly m’a fait confronter ce que je pense, cela vous oblige à vous regarder d’une manière différente.

«Chaque semaine, vous devez vous sentir plus courageux dans votre corps, ne pas vous cacher derrière un gros manteau et des bottes comme je l’ai fait pendant les 20 dernières années.

«Tant de femmes et de mamans regardent la série et se reconnaissent dans mon, on pourrait dire, mon inconfort et trouver un moyen de se sentir comme si tu valais encore la peine d’être fier.