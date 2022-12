La romance de Joey Essex avec Vanessa Bauer, partenaire de Dancing On Ice, se réchauffe alors qu’elle rencontre ses amis dans l’Essex

JOEY Essex a présenté son partenaire Dancing On Ice et la rumeur aimait Vanessa Bauer à ses amis hier soir.

L’ancienne star de Towie, 32 ans, rayonnait aux côtés de la séduisante Vanessa, 26 ans, alors qu’ils arrivaient à la fête d’anniversaire de son ami James Argent.

Vanessa Bauer et Joey Essex ont fait la fête dans l’Essex hier soir[/caption]

Le couple a été englouti par des rumeurs de romance[/caption]

Vanessa a séduit dans une minirobe moulante[/caption]

La patineuse a séduit dans une minirobe dos nu violette et des bottes en cuir noires jusqu’aux genoux.

Joey était plus décontracté dans une veste, une chemise et un jean bleu marine des New York Yankees.

À l’intérieur de la salle, le mince Arg avait l’air satisfait de sa superbe petite amie Stella Turin alors que leurs familles se rencontraient pour la première fois.

L’ancienne star de X Factor, Che Chesterman, a chanté et la star d’EastEnders, Bobby Brazier, était également présente.

Vanessa a récemment évoqué directement les rumeurs d’amour qui tournaient autour d’elle et de Joey, insistant sur le fait que leur relation était purement professionnelle.

Elle a déclaré au Sun: “Nous ne sommes que des partenaires de patinage.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait voir une romance s’épanouir à l’avenir, Vanessa a ajouté: “Non, non, nous ne sommes que des partenaires de patinage.”

Plus tôt ce mois-ci, nous avons raconté comment Joey est rapidement devenu amoureux de Vanessa après avoir été jumelé avec elle pour l’émission ITV – bien qu’il ait été photographié en train de s’embrasser Love Islander Maura Higgins quelques jours plus tôt.

Une source a déclaré: “Ils se sont certainement rapprochés très rapidement, mais ce n’est peut-être pas une surprise – Vanessa est magnifique et Joey a toujours été un charmeur.

“Dès qu’il a été jumelé avec elle, ceux qui le connaissent ont estimé qu’il l’aimerait comme un fou, et il ne perd clairement pas de temps à bouger.”

Jusqu’à présent, les rumeurs n’ont pas affecté leur travail sur la glace.

Vanessa a expliqué qu’elle craignait au départ que la star de la télévision Joey ne prenne la compétition au sérieux, mais qu’elle se soit rapidement trompée.

“Dancing on Ice ne pouvait pas aller mieux en ce moment, Joey progresse très vite et il travaille dur”, a-t-elle déclaré.

«Il prend Dancing on Ice très au sérieux; J’avais un peu peur au début qu’il plaisante trop.

“Mais nous nous amusons beaucoup et en même temps nous nous entraînons très dur.

“Il me prend vraiment au sérieux et il prend le spectacle au sérieux.”

Le couple a visité le hotspot des célébrités Sheesh[/caption]

Joey est un habitué du restaurant populaire[/caption]

