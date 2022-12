La romance de James Argent avec sa petite amie Stella, 18 ans, devient sérieuse alors qu’elle rencontre ses amis et son ex Lydia dans l’Essex

JAMES Argent a montré que les choses allaient toujours bien avec sa petite amie Stella Turian alors qu’elle le rejoignait à son anniversaire.

L’actrice italienne de 18 ans a fait la fête aux côtés des amis, des parents de James et même de son ex Lydia Bright alors qu’il célébrait ses 35 anse.

James Argent a été rejoint par sa petite amie Stella à sa fête[/caption]

L’ex-petite amie d’Arg, Lydia, était à la fête avec ses sœurs[/caption]

Stella avait l’air chic dans une tenue noire[/caption]

Stella avait l’air chic dans une combinaison noire arrivant aux côtés d’Arg, qui portait également du noir.

On pense que les parents de Stella étaient également à la partie étoilée tenue au légendaire restaurant Sheesh d’Essex.

Lydia, qui s’est séparée de James en 2016 après une relation difficile de sept ans, a montré à quel point ils sont toujours bons amis lorsqu’elle est arrivée avec les sœurs Georgia et Roma.

Arg a rencontré Stella à Mykonos alors qu’il assistait au mariage d’un ami plus tôt cette année.

Il a récemment révélé qu’ils étaient liés par leur amour de la musique et qu’ils envoyaient constamment des messages avant de se revoir.

Depuis lors, il s’est rendu en Italie pour rencontrer ses parents et elle est allée dans l’Essex pour passer du temps avec sa famille.

Il a expliqué: “En septembre, j’ai senti que je devais la voir correctement pour savoir si nous allions être plus que des amis, alors j’ai pris le courage de m’envoler pour l’Italie pour la voir.

“Nous ne l’avions rencontré qu’une seule fois à Mykonos et nous avions beaucoup parlé au téléphone et sur FaceTime.

“J’étais incroyablement nerveuse de sortir là-bas parce que je pensais qu’elle pourrait me voir et qu’il n’y aurait peut-être pas de lien.

“A la seconde où nous nous sommes vus ce jour-là, nous avons réalisé qu’il y avait un lien incroyable entre nous et que nous aimerions être plus que des amis, et ça vient de grandir.”

Parlant de leur romance maintenant, Arg a déclaré: “Stella est extrêmement intelligente, très talentueuse et elle parle couramment quatre langues, dont l’anglais, ce qui est une chance, car mon italien n’est pas très bon, bien qu’il s’améliore.

« Et elle est belle aussi. “Je me sens très chanceux.

“Parfois, je dois me pincer pour me rappeler que tout se passe vraiment.”

Stella et Arg se sont rencontrés au cours de l’été et se sont bien entendus[/caption]

Gatsby et Chloe Brockett étaient également à la fête[/caption]

Joey Essex a été rejoint par Vanessa Bauer[/caption]

Les favoris de Towie, Amber et Dan, étaient là pour faire la fête[/caption]