La Roma veut un prêt à Lukaku alors que Chelsea adoucit sa position, selon un rapport

On a beaucoup parlé de l’avenir de Romelu Lukaku à Chelsea tout au long de l’été.

L’international belge est toujours sous contrat avec les Bleus, mais il ne souhaite clairement pas continuer avec le club.

Les dirigeants de l’équipe espéraient confier à l’attaquant un contrat permanent. Cependant, l’équipe de l’ouest de Londres devra peut-être réduire ses exigences pour voir Lukaku quitter le club.

Les Bleus pourraient prêter Lukaku à la Roma après l’échec des offres permanentes

ESPN affirme maintenant que Chelsea est prêt à autoriser le prêt du Belge. Les Bleus ont déjà été en pourparlers concernant un transfert permanent de Lukaku avec le club saoudien d’Al Hilal, l’Inter Milan et la Juventus.

Néanmoins, aucune des deux équipes italiennes n’a pu s’entendre sur des honoraires avec Chelsea et le joueur n’a pas envie de déménager au Moyen-Orient.

Avec un changement permanent apparemment improbable, les Bleus seraient désormais en train d’assouplir leur position sur le transfert du joueur. Le média susmentionné rapporte que la Roma est intéressée par un accord de prêt direct pour Lukaku.

Chelsea, cependant, recherchera des frais de prêt importants pour l’attaquant de 30 ans. L’entraîneur-chef actuel de la Roma, Jose Mourinho, avait déjà acheté Lukaku à Everton alors qu’il dirigeait Manchester United en 2017.

Lukaku et Pochettino n’ont pas parlé

L’entraîneur-chef de Chelsea, Mauricio Pochettino, a récemment affirmé qu’il n’était pas responsable de résoudre la situation de Lukaku au club.

« Si le joueur et les clubs souhaitent trouver une solution, ce n’est pas moi, c’est eux », » a déclaré Pochettino jeudi.

« Dans ce cas, le joueur et le club se rencontreront et m’informeront que les choses ont changé. Je ne bougerai pas tant que le club ou le joueur ne voudra pas me parler.

« Je suis là. J’accepte la situation qui était là à mon arrivée. Le club et le joueur tentent tous deux de trouver une solution. L’avenir peut changer les choses.

Lukaku et Pochettino n’auraient même pas parlé depuis que le manager a été recruté plus tôt cet été. Les Blues ont dépensé environ 120 millions de dollars en 2021 pour ramener l’avant-centre à Stamford Bridge.

Lukaku, cependant, n’a pas connu de moments positifs depuis cette décision. Il a ensuite été prêté à l’Inter pour la saison 2022/23 et ne devrait pas figurer dans les projets futurs de Chelsea.

