La Roma signe l’ancien attaquant de la Juventus Dybala

Rome (AFP) – La Roma a annoncé mercredi la signature de Paulo Dybala pour un contrat de trois ans après l’expiration du contrat de l’attaquant argentin avec la Juventus.

“J’arrive dans une équipe qui grandit, avec un club qui continue de poser des bases de plus en plus solides pour l’avenir et un entraîneur, José Mourinho, avec qui c’est un privilège de travailler”, a déclaré Dybala dans un communiqué.

Le joueur de 28 ans avait été vanté pour un passage à l’Inter Milan, finaliste de la Serie A, qui aurait assuré le football de la Ligue des champions la saison prochaine.

La Roma a terminé sixième de Serie A la saison dernière.

Sky a rapporté que le contrat valait six millions d’euros (6,08 millions de dollars) par saison, bonus compris.

Dybala a passé sept années chargées de trophées à Turin, marquant 115 buts pour la Juve, mais a été en proie à des blessures au cours des deux dernières saisons.

Il a rejoint la Juve depuis Palerme en 2015, remportant cinq titres de Serie A et quatre Coupes d’Italie.

Il a également joué dans l’équipe qui a atteint la finale de la Ligue des champions 2017 mais a perdu contre le Real Madrid.