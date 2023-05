La Roma se rapproche d’une autre finale avec une victoire sur Leverkusen

Jose Mourinho et Xabi Alonso remontent un certain temps. Ce dernier a eu l’occasion d’apprendre sous les ordres du Portugais en tant que joueur lorsque Mourinho a entraîné le Real Madrid. Puis, avant ce match, Mourinho a comparé Alonso à son plus féroce rival managérial, Pep Guardiola.

La Roma de Mourinho a rencontré le Bayer Leverkusen d’Alonso lors du match aller de la demi-finale de la Ligue Europa jeudi. La Roma, qui a remporté la Ligue de conférence Europa il y a une saison, est à la recherche de trophées européens consécutifs. Le Bayer Leverkusen, quant à lui, cherche son premier depuis sa victoire dans cette compétition lors de la saison 1987/88.

Un lien étroit entre deux équipes qui se battent pour l’Europe au niveau national s’est concrétisé.

Première mi-temps sans but entre la Roma et Leverkusen

Ce fut une première mi-temps entre les deux clubs au Stadio Olimpico de Rome. Alors que les deux équipes ont essayé de sentir leur adversaire, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités nettes.

Le seul homme qui tirait les ficelles était Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. À la septième minute, Wirtz a eu l’une de ces occasions de mettre les visiteurs devant. Cependant, il a écarté son tir de Rui Patricio dans le filet. La meilleure chance pour l’opposition n’a pas tardé. Cependant, Lukas Hredecky, arrêté par Leverkusen, a paré une tête de Roger Ibañez sur un coup franc de la Roma.

Malgré un hurlement de pénalité, qui n’a pas eu beaucoup de poids, d’Andrea Belotti, ce sont les meilleures chances dans les 45 premiers.

Les hôtes trouvent la percée

Dans un jeu de peu d’opportunités, il fallait que ce soit quelqu’un d’à peine 20 ans pour donner un peu de vie au jeu. Laissez le soin à Edoardo Bove, 20 ans, d’inscrire son premier but européen en demi-finale. Il a récupéré le ballon au milieu du parc pour mettre en place un compteur rapide pour Roma. Tammy Abraham a tiré sur Hredecky, qui a effectué un arrêt. Cependant, l’Italien Bove a bondi sur le rebond et l’a guidé dans le filet de Leverkusen.

Surfant sur l’euphorie de la foule, Roma chassait une seconde. Bove a tenté de convertir un doublé acrobatique après que Lukas Hredecky ait effectué un bon arrêt sur un tir bas de Bellotti. Ce ballon a navigué au-dessus de la barre transversale dans la foule italienne.

À la fin du match, le Bayer Leverkusen a tenté d’égaliser. Pourtant, avec la menace constante de Tammy Abraham ou du remplaçant Paulo Dybala à la pause, le club allemand n’a pas consacré tous ses joueurs vers l’avant. Le Bayer Leverkusen a failli profiter d’une grosse erreur en défense pour la Roma. Rui Patricio est entré en collision avec Ibañez en récupérant un centre. Le ballon est tombé sur Jérémie Frimpong. La seule chose qui a empêché le tir de Frimpong hors du filet de la Roma a été Bryan Cristante, qui a bloqué le tir avec son cœur pour conserver l’avance d’un but.

C’est l’avantage marginal que Roma devra défendre à BayArena jeudi prochain. Il a défendu avec succès une victoire au match aller contre la Real Sociedad en huitièmes de finale. Le Bayer Leverkusen devra surmonter un déficit d’un but comme il l’a fait lors des éliminatoires contre Monaco, après avoir perdu à domicile, 3-2, pour gagner. le prochain match via des pénalités.

