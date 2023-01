La Roma sauve un match nul tardif pour nier Milan

L’AS Roma a marqué deux buts en fin de match à San Siro pour sauver un match nul 2-2 contre le champion en titre, l’AC Milan, dimanche soir.

L’équipe adverse n’a pas tiré au but jusqu’à la 87e minute mais Roger Ibanez et Tammy Abraham ont marqué dans les dernières étapes pour porter un coup dur à Milan dans leur quête pour conserver leur titre.

Champions du meilleur côté

Les champions en titre étaient de loin la meilleure équipe de la nuit en jouant devant leurs fans bruyants alors que la Roma s’installait à peine dans le match.

Pierre Kalulu a donné l’avantage aux locaux avec une tête plongeante dans les 30e minute que le gardien de la Roma Rui Patricio a obtenu une main mais n’a pas pu empêcher.

Milan a testé la Roma à plusieurs reprises et aurait été déçu de ne pas se diriger vers la mi-temps avec une plus grande avance car Olivier Giroud et Brahim Diaz avaient des chances de marquer des buts.

Milan a dominé après la pause avec Rafael Leao tirant sous un angle difficile tandis que Patricio a réussi à garder l’effort à longue portée de Theo Hernandez en utilisant sa poitrine.

Alexis Saelemaekers a ensuite eu un penalty annulé par le renvoi quelques minutes après que Giroud ait tiré sa tête directement sur Patricio.

Les Rossoneri ont marqué leur deuxième de la soirée lorsque le remplaçant Tomasso Pobega a ramené à la maison un brillant mouvement d’équipe à l’intérieur de la surface de réparation à 12 mètres.

Dix minutes plus tard, Roma a reçu une bouée de sauvetage d’Ibanez qui a fouetté sa tête libre du coin de Lorenzo Pellegrini.

C’était le premier tir cadré de l’équipe adverse dans le match. Les Giallorossi ont ensuite égalisé à la mort quand Abraham a réagi le plus rapidement au tir dans le rebond après que la tête de Nemanja Matic ait été sauvée à bout portant par le gardien milanais Ciprian Tatarusanu.

Sentier de Milan Naples

Le résultat signifie que Milan est troisième sur le tableau à égalité avec la Juventus aux points mais à 7 points du leader de la ligue Napoli qui a battu la Sampdoria 2-0 plus tôt dimanche.

Sur le résultat, l’entraîneur milanais Stefan Pioli a déclaré: «C’est vraiment dommage de sortir de ce match avec seulement un point, c’est sûr. Après un match comme celui-ci, on dit aux joueurs qu’il faut continuer à jouer comme ça, mais que les matchs se terminent à la 95e minute et il faut rester concentré tout au long.

“Si vous concédez deux buts sur des balles arrêtées, alors que nous savions que nos adversaires étaient très forts, cela signifie qu’il fallait plus de concentration. C’est difficile de parler à l’équipe en ce moment, car nous avons bien joué et jusqu’à la 87e minute, nous méritions pleinement de gagner, mais nous nous sommes plutôt rendu la vie difficile.

