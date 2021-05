La Roma provoque un choc lorsque Jose Mourinho est nommé manager

Jose Mourinho a fait un retour surprise au football après avoir été annoncé comme nouveau manager de la Roma pour la saison prochaine, en signant un contrat de trois ans.

Mourinho a été limogé de son poste de manager de Tottenham le 19 avril mais a fait un retour rapide, a confirmé mardi le club de Serie A.

« Merci à la famille Friedkin de m’avoir choisi pour diriger ce grand club et faire partie de leur vision », a déclaré Mourinho.

« Après des rencontres avec les propriétaires et Tiago Pinto, j’ai tout de suite compris toute l’étendue de leurs ambitions pour l’AS Roma. C’est la même ambition et le même dynamisme qui m’ont toujours motivé et ensemble nous voulons construire un projet gagnant pour les années à venir.

« L’incroyable passion des supporters de la Roma m’a convaincu d’accepter le poste et j’ai hâte de commencer la saison prochaine.

« En attendant, je souhaite bonne chance à Paulo Fonseca et j’espère que les médias apprécieront que je ne parle plus en temps voulu. »

L’ancien manager de Porto, de l’Inter Milan, de Chelsea et de Manchester United succèdera à Paulo Fonseca, qui quittera le club à la fin de la saison.

« Nous sommes ravis et ravis d’accueillir José Mourinho dans la famille de l’AS Roma », ont déclaré le président du club Dan Friedkin et le vice-président Ryan Friedkin.

«Grand champion qui a remporté des trophées à tous les niveaux, Jose apportera un leadership et une expérience formidables à notre ambitieux projet.

« La nomination de Jose est une étape importante dans la construction d’une culture gagnante à long terme et cohérente dans tout le club. »

La nouvelle arrive deux jours avant la demi-finale retour de la Ligue Europa de la Roma contre Manchester United, un match dans lequel ils traînent 6-2 au total. Des sources avaient déclaré à ESPN qu’une décision de Maurizio Sarri, l’ancien entraîneur de Chelsea et de la Juventus, était « faite à 80% » et qu’un accord verbal était en place, avant que la Roma ne fasse l’annonce choc de Mourinho.

La Roma est septième de la Serie A, 14 points en dehors des qualifications de la Ligue des champions et neuf points derrière ses rivaux la Lazio.

L’équipe de Serie A représente le 10e club que Mourinho a dirigé dans sa carrière. Il a commencé au Portugal, dirigeant Benfica, Uniao de Leiria et Porto, et son record là-bas, y compris la victoire en Ligue des champions 2004, a conduit Chelsea à le nommer manager en 2004. Il a depuis dirigé l’Inter Milan (2008-10), le Real Madrid ( 2010-13), Chelsea (2013-15), Manchester United (2016-18) et Tottenham (2019-21).

Le directeur général de la Roma, Pinto, a ajouté: «Lorsque Jose est devenu disponible, nous avons immédiatement sauté sur l’occasion de parler avec l’un des plus grands managers de tous les temps.

«Nous avons été époustouflés par le désir de gagner de Jose et sa passion pour le jeu: peu importe le nombre de trophées qu’il a remportés, son objectif principal est toujours le suivant. Il possède les connaissances, l’expérience et le leadership nécessaires pour concourir à tous les niveaux.

« Nous savons que pour construire un projet sportif réussi, il faut du temps, de la patience et les bonnes personnes aux bons postes. Nous sommes extrêmement confiants que Jose sera l’entraîneur parfait pour notre projet, pour notre avenir immédiat et à long terme. . «