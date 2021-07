La Roma marque 10 buts lors du premier match de Jose Mourinho à la tête

José Mourinho a remporté jeudi une victoire catégorique 10-0 lors de son premier match à la tête du nouveau club de la Roma.

La Roma a accueilli Montecatini de Serie D sur le terrain d’entraînement du club pour un match amical de pré-saison où l’équipe de Mourinho a pris un départ parfait.

Borja Mayoral a réussi un tour du chapeau et des frappes de Carles Perez, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Nicolo Zaniolo, Nicola Zalewski, Amadou Diawara et un but contre son camp de Santi ont complété la déroute.

Après le match, Montecatini posté sur Facebook: « Nous quittons Rome et Trigoria à la fin d’une journée merveilleuse et inoubliable pour laquelle nous remercions l’AS Roma pour l’hospitalité. »

Le premier match d’entraînement de la pré-saison vient de se terminer : une victoire 10-0 contre les invités Montecatini. ⚽️ Les buteurs aujourd’hui : Perez, Mancini, Mayoral (3), Calafiori, Zaniolo (p.), Zalewski, Diawara et un but contre son camp !#ASRoma pic.twitter.com/Tyd82EzinB – AS Roma anglais (@ASRomaEN) 15 juillet 2021

Mourinho est de retour dans le football italien pour la deuxième fois de sa carrière après avoir mené l’Inter Milan à un triplé historique de Serie A, Coppa Italia et Champions League en 2010.

Le Portugais est la première nomination à la direction sous le nouveau propriétaire de la famille Friedkin des États-Unis.

Mourinho cherche à relancer sa carrière à Rome après avoir été limogé par les clubs de Premier League Manchester United et Tottenham Hotspur en 2018 et 2019 respectivement.

Lors de sa première conférence de presse en tant que manager de la Roma, Mourinho a rejeté les affirmations selon lesquelles ses séjours à United et Spurs avaient été un « désastre ».

Mourinho sera à la recherche d’un autre résultat impressionnant lorsque la Roma affrontera l’équipe de Serie B Ternana dimanche.