La Roma et Séville se qualifient pour la finale de la Ligue Europa

Séville et la Roma ont obtenu leurs billets pour la finale de la Ligue Europa dans deux semaines avec des résultats spectaculaires. La Roma a résisté à un assaut du Bayer Leverkusen en Allemagne. Pendant ce temps, Séville a eu besoin de plus de temps pour dépasser la Juventus dans un classique.

Jose Mourinho dans une autre finale européenne

Tout comme le match aller de cette demi-finale, la première mi-temps en Allemagne a été assez dépourvue d’occasions nettes. Il a fallu un moment pour les Roms en Italie. Cela a fait en sorte que la Roma devait simplement défendre une avance pour se qualifier pour la finale.

Dès le départ, c’était toujours Leverkusen qui testait le filet de la Roma. La meilleure chance, cependant, était légèrement hors cible. Moussa Diaby décoche un tir, mais celui-ci rencontre le corner où le poteau rejoint la barre transversale. Rui Patricio a été laissé en train de regarder et l’a heureusement vu éviter le fond du filet.

C’était la tendance pour tout le match. Roma s’est assis et a accueilli l’attaque allemande. Même si la Roma a tenté un tir, ce n’était pas l’équipe qui devait marquer. Leverkusen, malgré 21 tirs arrachés à Rui Patricio, n’a réussi à en tirer que six sur la cible. Le Portugais était égal à chacun d’eux. Leverkusen a tenu le ballon pendant plus des trois quarts du match.

Malgré la domination de Leverkusen et un étonnant huit minutes de temps d’arrêt, c’est la Roma qui se qualifie pour une autre finale européenne. Les vainqueurs de l’Europa Conference League de la saison dernière se rendent à Budapest pour un affrontement contre une autre puissance européenne le 31 mai.

Un classique de la Ligue Europa

Cet adversaire s’est soldé par un match passionnant en Espagne entre Séville et la Juventus.

Federico Gatti, l’homme qui a obtenu un pour la Juventus à Turin, a presque réussi la percée au Ramon Sanchez Pizjuan. L’Italien s’est retrouvé seul sur un corner et il a pompé une tête au filet. Cependant, un arrêt réactionnaire de Yassine Bounou a suffi à maintenir le match et l’égalité au niveau.

Après avoir joué 23 minutes, Séville a eu sa meilleure occasion avec Lucas Ocampos. Un centre bas du flanc droit de Séville a rencontré une tête plongeante d’Ocampos. L’Argentin a guidé le ballon vers le but. Cependant, un arrêt fantastique de Wojciech Szczęsny a suffi. La technologie de la ligne de but a montré que la moitié du ballon était dedans, mais pas la totalité.

Peu de temps après, Angel di Maria a gaspillé après un travail formidable dans le milieu de terrain de la Juventus, en particulier Adrien Rabiot. La star du pied gauche a choisi de ramasser le ballon avec son pied gauche au lieu d’aller avec son droit ou de se retirer à Moise Kean. Le ballon n’a même pas testé Bounou dans le but.

Trois minutes après, Szczęsny a sauvé un but de son côté, après que Marcos Acuña ait décoché un tir cinglant des 25 mètres qui s’éloignait du gardien polonais.

Les chances de la première mi-temps ont continué de se retourner alors que Moise Kean frappait le poteau juste une minute avant qu’Ivan Rakitic ne frappe une volée sur le filet de la Juventus. Quoi qu’il en soit, c’est à la Juventus d’avoir le ballon au fond des filets en premier. La frappe de Rabiot n’a pas compté, car les visiteurs étaient hors-jeu dans le jeu de préparation.

Les remplaçants font la différence

Sur la base de la première mi-temps, un but arrivait. Cependant, les deux équipes avaient besoin de remplaçants pour marquer un but. Pour la Juventus, c’était Dusan Vlahovic, qui était sur le terrain pendant un total de 56 secondes avant de marquer. Le Serbe a profité de la mauvaise défense de Séville. Alors que Bounou chargeait Vlahovic, il s’en prenait au Marocain.

Pourtant, cette avance à la fois dans le match et dans le match nul a duré six minutes. Pour Séville, c’est Suso, qui est entré en jeu à la 62e minute. Il a décoché un tir puissant du pied gauche juste à l’extérieur de la surface pour battre un Szczęsny tendu.

Szczęsny a bien fait de maintenir le niveau de jeu par la suite. En 90 minutes, Séville a tiré 26 tirs, dont neuf ont atteint le filet italien. Un autre arrêt sensationnel à la 88e minute sur Youssef En Nesyri a maintenu la Juventus en vie pour forcer la prolongation.

Séville atteint la finale de la Ligue Europa pour affronter la Roma

Erik Lamela a lancé une tête parfaite pour battre Szczęsny quatre minutes après les 30 minutes de prolongation. Le centre de Bryan Gil sur le côté gauche a rencontré l’Argentin, qui a guidé la tête devant le gardien de but. Il devait être dans un placement aussi idéal compte tenu de la performance de Szczęsny dans le match.

Le match s’est enlisé, alors que Séville a tout fait pour franchir la ligne d’arrivée. À la 115e minute, par exemple, Marcos Acuña a décroché un deuxième jaune, cette fois pour perte de temps. Cela a donné à la Juventus l’avantage de l’homme avec environ sept minutes, temps d’arrêt compris.

La Juventus a joué croix après croix au cours de ces dernières minutes. Rien de tout cela n’a testé Bounou. L’équipe espagnole est qualifiée pour sa septième finale de Ligue Europa, même si elle sera privée de Marcos Acuña en raison de son carton rouge. Les rois de la compétition n’ont jamais perdu lors d’une finale de Ligue Europa, et la Roma a le défi de mettre fin à cette course.

PHOTO : IMAGO / CordonPress