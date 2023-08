La Roma et Mourinho souhaitent le prêt de Lukaku – sources

La Roma espère obtenir un prêt pour Romelu Lukaku après un autre rebondissement dans la saga des transferts estivaux impliquant l’attaquant de Chelsea, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 30 ans souhaite quitter Stamford Bridge et n’a pas parlé avec l’entraîneur-chef de Chelsea, Mauricio Pochettino, depuis sa nomination le 1er juillet.

Chelsea préférerait laisser Lukaku partir, mais l’attaquant belge a rejeté une proposition de rejoindre le club saoudien de la Pro League Al Hilal et a flirté avec un transfert à la Juventus tandis que l’Inter Milan a vu deux offres rejetées.

L’Inter a retiré son intérêt à la suite d’une réaction négative des fans, mais des sources ont déclaré à ESPN que Lukaku était désormais réticent à rejoindre la Juventus après avoir été frustré par le temps qu’il a fallu au club pour négocier un accord avec Chelsea.

Au lieu de cela, Lukaku se concentre désormais sur rejoindre la Roma si possible. Étant donné qu’il ne reste qu’une semaine avant la fenêtre de transfert, des sources ont déclaré à ESPN que Chelsea était désormais prêt à approuver un accord de prêt, mais demanderait des frais importants et exigerait que son futur nouveau club prenne en charge la majeure partie de son salaire, qui est d’environ 300 000 £. -une semaine.

Le patron de la Roma, Jose Mourinho, a signé Romelu Lukaku pour Manchester United en provenance d’Everton en 2017 et des sources ont déclaré à ESPN qu’il souhaitait des retrouvailles si l’équipe de Serie A pouvait faire fonctionner ses finances.

S’exprimant jeudi à propos de Lukaku, Pochettino a déclaré : « Si le joueur et les clubs souhaitent trouver une solution, ce n’est pas moi, c’est eux. Dans ce cas, le joueur et le club se rencontreront et m’informeront que les choses ont changé. Je’ Je ne bougerai pas tant que le club ou le joueur ne voudra pas me parler.

« Je suis là, j’accepte la situation qui était là quand je suis arrivé. Le club et le joueur essaient tous deux de trouver une solution. L’avenir peut changer les choses. »