La Roma détenue par Salernitana mais passe à la quatrième place grâce à la déduction de points de la Juventus

La Roma a été tenue à domicile par Salernitana à 2-2 mais a vu ses espoirs en Ligue des champions renforcés.

Salernitana a pris les devants à deux reprises grâce à Antonio Candreva et Boulaye Dia, mais a été rattrapée à deux reprises par des buts de Stephan El Shaarawy et Nemanja Matić.

A LIRE AUSSI | La Juventus giflée avec une déduction de 10 points en Serie A après la révision de la pénalité initiale

La Roma a commencé la journée à sept points de l’Inter Milan, alors quatrième, mais, malgré des points perdus, s’est déplacée à moins de quatre points des quatre premiers après la punition de la Juve.

La Roma peut également se qualifier pour la Ligue des champions si elle bat Séville en finale de la Ligue Europa le 31 mai.

La Roma était sur une série de cinq matches sans victoire et a pris un départ misérable au Stadio Olimpico lorsque Salernitana a pris les devants de manière impressionnante à la 12e minute. Lassana Coulibaly a fait flotter une longue balle au-dessus et Candreva a déclenché le piège du hors-jeu et a attendu qu’il plonge, avant de sortir sa jambe pour la faire voler dans le coin supérieur droit.

José Mourinho a effectué un triple changement à la pause et a eu un impact immédiat. Deux minutes après la reprise, l’un de ces remplaçants, Lorenzo Pellegrini, voyait son coup franc arrêté et El Shaarawy tirait le rebond.

A LIRE AUSSI | Serie A: Empoli a frappé quatre dernières heures de la Juventus après une déduction de 10 points contre l’équipe de Turin

Salernitana a restauré son avantage sept minutes plus tard avec une autre arrivée de classe. Le tir de Krzysztof Piątek est venu du défenseur de la Roma Chris Smalling et dans le chemin de Dia, qui l’a envoyé avec l’arrière de son talon.

Matić – un autre des remplaçants à la mi-temps – a sauvé un point pour Roma à sept minutes de la fin.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)