La Roma de Jose Mourinho entre en finale de la Ligue Europa après le match nul du Bayer Leverkusen

La Roma de Mourinho est entrée dans le match en conservant une étroite avance de 1-0, grâce à un but en seconde période du milieu de terrain né à Rome Edoardo Bove lors du match aller. (Photo : AS Rome/Twitter)

L’AS Roma a créé peu d’attaques mais a défendu avec acharnement, alors que l’équipe locale de plus en plus frustrée marquait son but à la recherche d’un égaliseur.