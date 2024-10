La Roma cherche à arrêter le dérapage contre le Dynamo Kyiv

Ce n’est pas si souvent qu’on entend un manager rester assez réel pour dire « La situation dans laquelle nous nous trouvons est de la merde », mais c’est là qu’en sont les Giallorossi ces jours-ci. Le communiqué d’avant-match d’Ivan Jurić avant le match de demain en Ligue Europa avec le Dinamo Kyiv a été un brûleur de grange pour les âges, avec Jurić poursuivant :

«(C’est) un désastre total, mais nous pouvons nous améliorer. Les garçons doivent avoir incroyablement faim pour renverser la situation. Ils doivent devenir des bêtes pour s’en sortir.

Il a certainement raison de dire que l’équipe doit avoir faim pour sortir de ce trou noir complet. Je suis actuellement à l’un de mes points les plus bas en tant que Romanisti ; ce match de l’Inter ne m’a donné aucune confiance dans le fait que ce club puisse profiter d’une réelle opportunité de prendre des points à une équipe supérieure. Il ne semble même pas que les Giallorossi puissent obtenir trois points face à des adversaires plus faciles ; il suffit de regarder leur défaite 1-0 contre Elfsborg lors de leur dernier match de Ligue Europa pour s’en rendre compte. Ajoutez à cela le fait que Paulo Dybala est prêt à se reposer pour le match de demain, et cela ressemble à un véritable moment de « se taire ou se taire » pour Ivan Jurić et ses hommes. Gagnez contre une équipe contre laquelle vous devriez gagner et contre une équipe contre laquelle vous devriez gagner. besoin gagner contre pour garder vos espoirs en Ligue Europa.

S’il vous plaît, ne m’obligez pas à mettre tous mes espoirs pour ce club dans le projet du stade. Un homme a besoin de plus que cela pour rester sain d’esprit.

À surveiller

L’offensive de la Roma fonctionnera-t-elle sans Paulo Dybala ?

Photo de Luciano Rossi/AS Rome via Getty Images

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, Paulo Dybala devrait rater le match de demain, ce qui signifie que les Giallorossi auront besoin de quelqu’un d’autre pour fournir une étincelle offensive et un « je ne sais quoi » de jeu pour donner à Artem Dovbyk les chances nécessaires pour créer des buts. Compte tenu de leur mauvaise forme, il semble peu probable que Bryan Cristante ou Lorenzo Pellegrini remplissent ce rôle (bien que les gars, n’hésitez pas à me prouver le contraire). De même, il semble que Matias Soulé ait encore du mal à s’adapter à jouer dans un kit de la Roma, donc même s’il est peut-être le remplaçant nominal de Dybala par la Roma dans le onze de départ, je ne pense pas qu’il soit très probable qu’il mette dans un La Joya-performances légères.

Au lieu de cela, je désignerai Tommaso Baldanzi comme le joueur le plus susceptible de profiter de l’absence de Paulo Dybala sur le terrain. L’international italien U-21 a impressionné les Azzurrini pendant la pause, et bien qu’il ait été transféré dans un rôle plus classique de milieu de terrain avec les Giallorossi, ce sont ses passes décisives et ses prouesses en matière de but qui l’ont d’abord attiré l’attention de l’Italie alors qu’il jouait à Empoli. . J’adorerais voir une ou deux belles passes de Baldanzi demain contre Kiev ; S’il est capable de dynamiser l’offensive de la Roma, même contre une équipe plus faible, cela pourrait être une très bonne nouvelle pour la capacité de la Roma à finalement enchaîner quelques victoires en championnat.

Le retour d’Enzo Le Fée

Photo de Luciano Rossi/AS Rome via Getty Images

Enzo Le Fée a été recruté cet été par les Giallorossi en grande pompe ; avec sa capacité à épeler Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante et Leandro Paredes, ce qui traduit l’attente immédiate que le Français s’intègre en tant que super-sub de milieu de terrain de la Roma. Au lieu d’atteindre ou de dépasser ces attentes, Le Fée a fait face au même virus de blessure qu’il a eu lors de sa seule saison avec Rennes. Cela a permis l’explosion de Niccolo Pisilli sur la scène, sans parler de la montée en puissance de Tommaso Baldanzi en tant que milieu de terrain plus traditionnel. Bien que nous devrions apprécier cette lueur d’espoir, son retour sur le côté et son départ prévu demain augurent bien de la capacité de la Roma à franchir le cap de cet horrible combat de forme.

Bien que Baldanzi et Pisilli aient rendu la rotation du milieu de terrain beaucoup plus difficile à gérer, il ne fait aucun doute que dans un monde idéal, Le Fée deviendrait un élément constant du onze de départ de la Roma. Pellegrini et Cristante ont toujours l’air plutôt cuits, et même s’ils n’ont pas l’air pauvres, les engagements de la Roma dans plusieurs compétitions signifient qu’il y a suffisamment de minutes pour tout le monde. Ce match contre Kiev représente une belle opportunité pour Le Fée de se réintégrer lentement dans l’équipe avec l’objectif à long terme de le réinstaller dans ce rôle de « super-sub » mentionné ci-dessus. Une solide sortie de 60 minutes demain de sa part l’aidera à réhabituer son corps à jouer au football de haut niveau ; rien de plus de sa part serait de la sauce dans mon livre.

Détails du match

Date: 24 octobre

Démarrer: 18h45 CET/12h45 HAE

Lieu: Stade Olimpico, Rome

Arbitre: Serdar Gözübüyük