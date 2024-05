La Roma a gaspillé plus de 100 millions d’euros grâce à Tiago Pinto et ses 13 signatures flop

Une analyse du mandat de quatre ans de l’ancien directeur sportif Tiago Pinto suggère que la Roma a gaspillé plus de 110 millions d’euros pour 13 joueurs qui n’ont pas réussi à impressionner dans la capitale.

Le réalisateur portugais de 39 ans a officiellement quitté son poste chez les Giallorossi à la fin du mercato de janvier et a été lié à une poignée de clubs avant l’été, dont Newcastle United.

La Roma se trouve dans une situation financière délicate ces dernières années, en partie à cause de son accord restrictif sur le fair-play financier avec l’UEFA, mais a commencé à voir la lumière au bout du tunnel, lui permettant d’investir un peu plus massivement cet été. .

La Roma et ses signatures flop

Page 11 du jour Corriere dello Sport détaille comment Tiago Pinto a apparemment gaspillé environ 110,9 millions d’euros pour 13 joueurs différents au cours de son séjour de quatre ans à Rome, sans parvenir à trouver un noyau solide pour renforcer l’équipe dans la capitale italienne.

Bryan Reynolds, Eldor Shomurodov et Matias Vina commencent la liste, coûtant environ 42,4 millions d’euros et n’ayant pas réussi à impressionner. Parmi les autres flops figurent Rui Patricio pour 13,1 millions d’euros, Zeki Celik pour 7,4 millions d’euros et 6 millions d’euros pour les prêts de Sergio Oliveira, Ainsley Maitland-Niles, Mady Camara, Diego Llorente, Renato Sanches et Dean Huijsen.

Il y a aussi les 15 millions d’euros dépensés pour Tommaso Baldanzi, qui pourrait encore devenir une signature positive mais qui pour l’instant n’a pas montré grand-chose, et les plus de 40 millions d’euros dépensés pour Tammy Abraham, qui a d’abord impressionné mais a depuis été laissée de côté – en partie à cause de son blessure grave.

L’accord de prêt de 7 millions d’euros pour Romelu Lukaku et de 2,5 millions d’euros pour Leandro Paredes a été légèrement plus positif. Au total, plus de 110 millions d’euros ont été dépensés pour ces joueurs et aucun ne s’est révélé être un personnage clé du club, condamnant rétrospectivement le passage de Tiago Pinto à la tête.

24 millions d’euros supplémentaires seront également dépensés pour ces transactions dans les années à venir, Gênes devant encore 8 millions d’euros pour Shomurodov et Chelsea attendant 15 millions d’euros supplémentaires pour Abraham.