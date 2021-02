L’acteur et activiste de Westworld, Evan Rachel Wood, 33 ans, a rendu publiques des allégations contre la rockeuse de choc Marilyn Manson, 52 ans, affirmant que des années d’abus physiques, domestiques et sexuels étaient des tourments psychologiques.

Wood a rencontré Manson quand elle avait 18 ans et il avait 36 ​​ans, et a commencé une relation avec la rock star qui a duré de 2007 à leur engagement de courte durée en 2010.

Wood a déjà témoigné devant le sous-comité judiciaire de la Chambre en 2018 au sujet de la violence sexuelle et domestique de la part d’un accusateur alors inconnu, alléguant, entre autres formes de violence, «Des menaces contre ma vie, de graves incendies au gaz et des lavages de cerveau», et «Se réveiller avec l’homme qui prétendait m’aimer violant ce qu’il croyait être mon corps inconscient.»

Elle a finalement nommé lundi son présumé bourreau.

« Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson, » Wood a écrit dans un post Instagram. «Il a commencé à me toiletter quand j’étais adolescent et m’a horriblement maltraité pendant des années.

Au moins quatre autres femmes, Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashely Lindsay Morgan et une femme nommée Gabriella ont toutes publié des déclarations alléguant des abus similaires, y compris des agressions sexuelles et de faux emprisonnements, ainsi que des violences domestiques, plusieurs des survivants présumés prétendant le faire maintenant. souffrez d’un trouble de stress post-traumatique en raison de leurs expériences éprouvantes.

«De toute évidence, mon art et ma vie ont longtemps suscité la controverse, mais ces récentes affirmations à mon sujet sont d’horribles distorsions de la réalité. Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. Peu importe comment – et pourquoi – d’autres choisissent désormais de déformer le passé, c’est la vérité », Manson a déclaré en réponse aux allégations sur Instagram

Tout au long des multiples allégations, de nombreux accusateurs ont également souligné l’indifférence manifestée par ses gestionnaires et sa direction lorsqu’ils ont présenté leurs allégations.

À la lumière des allégations, Manson a été abandonné par son label, Loma Vista, qui ne fera plus la promotion de son album 2020 « We Are Chaos », et il a fait plusieurs apparitions.Couper des émissions de télévision «American Gods» et de l’anthologie d’horreur d’AMC «Creepshow».

Dans une interview en 2009, Manson a déclaré à propos de Wood, «J’ai des fantasmes tous les jours sur le fait de lui casser le crâne avec un marteau», même si l’un de ses représentants l’a minimisé comme « Une interview de rock star théâtrale faisant la promotion d’un nouveau disque, et non un récit factuel. »

Les procureurs ont refusé de poursuivre une affaire contre Manson après le dépôt d’un rapport en mai 2018, invoquant le manque de preuves corroborantes.

Une autre des anciennes fiancées de Manson, la militante Rose McGowan, a publié une déclaration en faveur des survivants d’abus.

Je suis aux côtés d’Evan Rachel Wood et d’autres femmes courageuses qui se sont manifestées. Il faut des années pour se remettre des mauvais traitements et je leur envoie de la force dans leur cheminement vers le rétablissement. Que la vérité soit révélée. Que la guérison commence. – Rose McGowan (@rosemcgowan) 1 février 2021

Pendant ce temps, la sénatrice de l’État de Californie, Susan Rubio, appelle le FBI et le ministère de la Justice à enquêter sur les allégations.

