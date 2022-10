La Rock and Soul Mining Co. à Utica coupe le ruban de cérémonie – Shaw Local

Inaugurant une nouvelle attraction, The Rock and Soul Mining Co. est située au cœur d’Utica, juste au sud du canal de l’Illinois et du Michigan, à l’angle de la route 178 et de la rue Johnson.

Devant la boutique, une écluse est prête à filtrer des sacs de brut minier dont le prix se situe entre 10 et 60 dollars. Le Rock and Soul, 229 Clark St., montrera aux clients comment ramasser, laver, tamiser, puis trouver des pierres précieuses, des fossiles, des pointes de flèches et des dents de requin.

The Rock and Soul propose de magnifiques et uniques spécimens de minéraux et de pierres précieuses, ainsi que d’autres objets du monde entier. L’entreprise est ouverte du vendredi au dimanche.