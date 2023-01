Nathan Doak et Ulster ont été écrasés alors que La Rochelle marquait pour gagner dans le tout dernier jeu et laissait la province irlandaise au bord de l’élimination

La Rochelle a brisé le cœur de l’Ulster lors du tout dernier jeu pour voler la victoire en France et s’assurer une place en 16e place, tandis que les Ospreys et les Saracens ont remporté des victoires clés, tout comme les Bulls and Sharks de SA…

La Rochelle 7-3 Ulster

L’Ulster a subi un chagrin en Coupe des Champions Heineken après qu’un essai de dernière minute à La Rochelle a donné aux tenants une victoire 7-3 au Stade Marcel Deflandre.

Nathan Doak a lancé un penalty à la 63e minute pour donner l’avantage à l’Ulster, mais l’équipe française l’a arraché à la fin alors que le pilier de remplacement Joel Sclavi s’est écrasé avec l’horloge dans le rouge après plusieurs courses à bout portant.

Antoine Hastoy a décroché la conversion et l’Ulster aura du mal à suivre une démonstration défensive héroïque.

L’Ulster a produit une performance impressionnante et s’est mieux adaptée au vent et à la pluie que ses hôtes et a vu deux essais en première mi-temps écartés.

Les visiteurs avaient perdu leurs deux matchs précédents contre les Sale Sharks et La Rochelle à domicile dans la poule B, et ont maintenant besoin d’une victoire en points bonus contre Sale à domicile la semaine prochaine et doivent espérer que d’autres résultats suivront leur chemin.

Sarrasins 48-28 Lyon

Le sublime triplé d’Elliot Daly en première mi-temps a scellé la qualification des Saracens pour les huitièmes de finale de la Heineken Champions Cup avec une victoire 48-28 sur Lyon.

Les Saracens, sans le suspendu Owen Farrell, étaient à leur meilleur et ont obtenu leur point de bonus d’essai après seulement 24 minutes lorsque Daly a décroché son troisième essai de la soirée – seulement huit minutes après son premier.

A la mi-temps, l’équipe locale avait marqué six essais et mené 38-14 grâce à de nouveaux buts d’Alex Lozowski, Marco Riccioni et Andy Christie.

Ils ne pouvaient pas tout à fait égaler les mêmes niveaux d’intensité en seconde période et, grâce à un doublé d’Ethan Dumortier, Lyon s’assurait son propre point de bonus pour se laisser une petite chance de qualification.

Ospreys 35-29 Montpellier

Le coup de pied de l’arrière latéral Cai Evans s’est avéré décisif alors que les Ospreys ont fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de la Heineken Champions Cup avec une victoire palpitante 35-29 contre Montpellier à Swansea.

Les Ospreys ont été surclassés par cinq essais à quatre mais Evans a réussi avec trois pénalités et trois conversions pour laisser les Ospreys avec 10 points dans la poule B avec un match à Leicester encore à venir.

Alex Cuthbert a marqué deux essais pour les Ospreys, Justin Tipuric et Morgan Morris les autres mais Montpellier a été un perdant malchanceux lors d’une belle soirée pour le rugby.

Paul Willemse a croisé deux fois pour les champions de France avec Bastien Chalureau, Thomas Darmon et Cobus Reinach également sur la feuille de match. Léo Coly et Anthony Bouthier ont chacun ajouté une conversion.

Bulls 39-28 Chefs d’Exeter

Le capitaine d’Exeter, Henry Slade, pourrait rater le début des Six Nations après avoir été expulsé lors d’une défaite 39-28 contre les Bulls, où un essai de dernière minute a donné aux Chiefs un point de bonus à Pretoria.

L’international anglais Slade a reçu ses ordres de marche en seconde période pour un tacle élevé sur Kurt-Lee Arendse, mettant sa participation au début de la campagne des Six Nations de cette année – qui commence le mois prochain à domicile contre l’Écosse – dans le doute.

Malgré le carton rouge, Exeter a terminé assez fort pour rester au-dessus de ses adversaires dans le tableau avec un match à domicile contre Castres à venir.

C’est le verrou gallois de 20 ans Dafydd Jenkins qui s’est frayé un chemin dans les dernières secondes pour ce quatrième essai d’Exeter, bien que l’équipe locale en ait marqué six sur le chemin d’une victoire confortable.

Sharks 32-3 Bordeaux-Bègles

Jaden Hendrikse et Marnus Potgieter ont chacun marqué une paire d’essais alors que les Sharks réservaient leur place en huitièmes de finale avec une victoire 32-3 sur Bordeaux-Bègles.

Il s’agissait d’une troisième victoire sur trois pour la franchise sud-africaine lors de sa première campagne de rugby européen, Bordeaux ne s’aidant pas après avoir écopé de quatre cartons jaunes.

Lionel Cronje a lancé un penalty tôt pour les Sharks avant que Hendrikse ne passe pour le premier essai à bout portant.

Les hôtes étaient dominants à l’avant et Hendrikse est de nouveau passé d’un maul au volant avant que le deuxième ligne Gerbrandt Grobler ne se propulse.

Maxime Lucu a botté les seuls points de Bordeaux du match peu après la pause mais, avec les visiteurs réduits à 13 hommes, l’ailier Potgieter a réclamé l’essai de points de bonus.

Le flanker Siya Kolisi a joué un rôle déterminant dans cet essai et a de nouveau été l’architecte du cinquième essai alors que Potgieter se promenait à l’extérieur.