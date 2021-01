Le règne de Joe Biden en tant que président américain devrait prendre un début difficile – un barrage d’astéroïdes est sur le point de faire des «approches rapprochées» de notre planète alors que le démocrate prête serment mercredi.

La NASA a identifié six astéroïdes qui enflammeront la Terre le jour de l’inauguration. L’agence spatiale a qualifié la pléthore de roches spatiales d’objets géocroiseurs (NEO), ce qui signifie qu’elles méritent un examen minutieux.

« Les objets géocroiseurs sont des comètes et des astéroïdes qui ont été poussés par l’attraction gravitationnelle des planètes proches vers des orbites qui leur permettent d’entrer dans le voisinage de la Terre », Le laboratoire de propulsion à réaction de la NASA dit.

Le rasage le plus serré verra un astéroïde se rapprocher beaucoup plus de la Terre que la Lune, le plus grand visiteur de passage mesurant jusqu’à 93 mètres de largeur. Dans une bizarrerie du destin étrange le jour de l’inauguration, la Statue de la Liberté à New York mesure également 93 mètres de haut.

Tous les astéroïdes devraient voler en toute sécurité sur notre planète et continuer leur voyage dans l’espace. Cependant, le Center for Near Earth Object Studies de la NASA suivra toujours de près leurs progrès, en raison de leur «Approche rapprochée» statut. Les astronomes ont un grand intérêt pour les objets géocroiseurs car ils sont en grande partie inchangés par rapport à la création du système solaire il y a environ 4,6 milliards d’années.

Biden prendra ses fonctions mercredi à midi lors d’une cérémonie à Washington, DC. La présidence de Donald Trump a vu les États-Unis renouveler considérablement leur intérêt pour l’exploration spatiale.

Trump a soutenu l’objectif de la NASA d’envoyer des astronautes sur Mars et a soutenu les efforts pour retourner sur la Lune. Il a également établi la Force spatiale en tant que branche indépendante de l’armée. Les plans de Biden pour le programme spatial américain restent largement inconnus, et sa campagne n’a guère mentionné ses priorités spatiales.

