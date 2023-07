La robe verte de Kate Middleton à la Wimbledon Cup : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Javier Garcia/Shutterstock

Kate Middleton a pris d’assaut Wimbledon et sa dernière tenue pour récompenser le vainqueur, Carlos Alcaraz, la Coupe de Wimbledon, était magnifique. La femme de 41 ans a choisi de porter une robe midi ajustée vert émeraude qui mettait en valeur sa silhouette fabuleuse, tandis que ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés.

Pour la finale de Wimbledon le 16 juillet, Kate a porté une robe mi-longue en cady extensible à manches courtes Roland Mouret vert vif, moulante et cintrée à sa petite taille. Elle a stylisé la robe verte avec une pochette Emmy London Natasha en fard à joues, une paire d’escarpins Gianvito Rossi Gianvito en daim bisque, un bracelet jonc Halcyon Days Salamander Torque Forget-Me-Not & Gold, des boucles d’oreilles Milina Green Onyx Gemstone en argent sterling plaqué or. , et une paire de lunettes de soleil à monture carrée Victoria Beckham.

Kate rayonnait positivement en récompensant le vainqueur du match de tennis avec la Wimbledon Cup. Kate a adoré le vert ces derniers temps et un jour avant le match final, elle a de nouveau assisté à Wimbledon lorsqu’elle portait une robe midi en mousseline de soie vert citron Self-Portrait Lime Boucle Collared. La moitié supérieure de la robe comportait un haut à basque en tweed à manches courtes avec une petite ceinture resserrée autour de sa taille.

La moitié inférieure de la robe coulait dans une jupe midi plissée qu’elle a accessoirisée avec le même sac à main blush, bout pointu Gianvito Rossi Ribbon Sling 85 Pumps in Nude Suede, un Halcyon Days Salamander Torque Bracelet en aigue-marine et une paire de boucles d’oreilles Cassandra Goad Cavolfiore Pearl Stud. Quant à son glam, elle avait ses longs cheveux bruns détachés et séparés sur le côté tandis que la moitié supérieure était tirée en arrière. Un smokey eye sensuel et une lèvre brillante nude ont lié son look.

