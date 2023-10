Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

S’il y a une chose qui est sûre Priyanka Choprac’est qu’elle vole toujours la vedette sur le tapis rouge et c’est exactement ce qu’elle a fait lors du gala DKMS 2023 à New York le 19 octobre. La femme de 41 ans avait l’air incroyable lorsqu’elle portait une robe asymétrique à paillettes vertes. avec une énorme découpe sur sa taille fine et une fente jusqu’aux hanches sur le côté de sa jupe qui mettait en valeur ses jambes toniques.

La robe à paillettes de Priyanka comportait un décolleté à une épaule avec une longue cape qui traînait sur le côté. La fente sur la taille de Priyanka montrait ses abdominaux toniques tandis que la jupe portefeuille était attachée sur un côté menant à une fente qui montrait une jambe nue et tonique. L’actrice a accessoirisé son look avec une paire de sandales à brides de cheville éblouissantes assorties et des boucles d’oreilles pendantes.

Quant à son glamour, Priyanka avait ses cheveux noirs détachés et bien droits alors qu’ils étaient séparés au milieu. Elle a lissé les deux côtés de ses cheveux derrière ses oreilles et a complété son look avec un smokey eye sensuel et une lèvre nue mate.

Priyanka est sur une lancée absolue avec ses tenues ces derniers temps et à part ce look, un autre de nos favoris était sa robe noire transparente Giambattista Valli automne 2023. La robe à paillettes à manches longues était transparente, révélant un soutien-gorge noir à col en V plongeant qui montrait un décolleté ample. Sous la robe se trouvaient également ses sous-vêtements noirs taille haute et elle a complété son look avec une ceinture métallique ornée Giambattista Valli cintrée autour de sa petite taille. Elle a complété son look avec des cheveux ondulés, une lèvre mate et un œil charbonneux.