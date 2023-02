La robe Versace verte plongeante de Jennifer Lopez: la mode la plus sexy et la plus sexy des Grammys au fil des ans

La 65e édition des Grammys et le tapis rouge sont un endroit où les stars hollywoodiennes peuvent montrer leur style vestimentaire.

En 1974, Cher a foulé le tapis rouge dans un ensemble de princesse féerique avec une pince papillon dans les cheveux.

En 2003, Jennifer Lopez portait une robe Versace verte dont on parle encore aujourd’hui. En 2019, Cardi B portait une robe qui ressemblait à une perle dans une huître.

Retour sur quelques looks qui ont fait tourner les têtes dans l’histoire de la mode des Grammys.

Dolly Parton

Dolly Parton assiste aux Grammy Awards depuis des décennies et, en 1977, elle a apporté le cowboy chic sur le tapis rouge.

L’icône de la musique country portait une tenue rose et blanche avec des bijoux sur la moitié supérieure. Elle a été nominée pour la meilleure performance vocale country cette année-là.

cher

Cher ressemblait à une fée aux 16e Grammy Awards.

La chanteuse portait une robe blanche de style châle avec des ailes de fée au centre. Elle a rassemblé le look avec une pince papillon attachée dans ses cheveux.

Elle a remis le prix de l’album de l’année en 1974 à Stevie Wonder pour son projet “Innervisions”.

Corbeau de Sheryl

Sheryl Crow a opté pour une tenue à deux pièces avec un bas à imprimé léopard associé à une couverture transparente aux 39e Grammys.

Elle a remporté la meilleure performance vocale rock féminine et le meilleur album rock en 1997.

Jada Pinkett-Smith

Jada Pinkett a assisté aux Grammy Awards en 1998, exposant son baby bump dans une robe bicolore à paillettes et transparente.

Maintenant mère de deux enfants, elle portait la superbe robe à paillettes avec une lèvre brillante et audacieuse.

Pinkett était présente pour soutenir son petit ami Will Smith pour une nomination pour sa chanson dans “Men in Black”.

Elle était enceinte de leur fils, Jaden, à l’époque. Smith a remporté un Grammy cette année-là.

Jennifer Lopez

La robe Versace 2000 de Jennifer Lopez pourrait être l’un des looks Grammy les plus emblématiques de tous les temps.

La robe plongeante Versace était si populaire qu’elle a déclenché la création de Google Images en raison du volume de recherche élevé qui a suivi la remise des prix.

Lopez a été nominée pour son premier Grammy Award en 2000.

Lady Gaga

Lady Gaga a assisté aux 52e Grammy Awards dans une robe futuriste Armani Privé aux cheveux jaune fluo.

Elle a associé la robe lavande de style galactique à des talons hauts à paillettes. Elle tenait un objet pointu alors qu’elle posait pour des photos sur le tapis rouge.

L’interprète de “Just Dance” a remporté ses deux premiers Grammy Awards ce soir-là en 2010.

Rihanna

Rihanna portait une robe blanche à peine là aux Grammys en 2011.

La fondatrice de Fenty Beauty portait une robe transparente Jean Paul Gaultier et berçait ses mèches rouges emblématiques.

Madone

Madonna a été la vedette des Grammys en 2015.

La chanteuse portait une robe corset noire Givenchy par-dessus sa robe, associée à des bas résille et des cuissardes noires.

En rassemblant le look dramatique, Madonna portait un chapeau noir avec un voile noir.

Cardi B

Cardi B a assisté aux Grammy Awards 2019 dans une robe Mugler vintage qui ressemblait à une perle dans une huître.

La robe noire s’est épanouie pour montrer un intérieur rose et le musicien portait un body moulant et nude en dessous.

La rappeuse a remporté son premier Grammy Award cette année-là.

Ariana Grande

Ariana Grande est apparue dans une robe grise et moelleuse qui ressemblait à des nuages ​​aux Grammys 2020.

L’interprète de “Thank U, Next” a stupéfié le tapis dans une robe Giambattista Valli personnalisée. S’en tenant à son look signature en queue de cheval haute, Grande a relevé ses cheveux, laissant sa robe voler la vedette.

Billy Porter

Billy Porter a été vu dans un chapeau à franges télécommandé et un body assorti lors de la 62e cérémonie annuelle de remise des prix.

Avec une télécommande, le look personnalisé de Scott Studenberg déplacerait la frange de son chapeau de son chapeau, révélant son visage.

Porter a séduit dans le tailleur-pantalon turquoise et a associé le look à des bottes en strass argentées et à un sac assorti.

Doua Lipa

Dua Lipa a assisté aux Grammy Awards 2021 dans une robe Versace transparente.

La robe de Dua Lipa comportait une fente haute, et elle a gardé le reste de son look minimal, ajoutant un bracelet et des talons à lanières.

Phoebe Bridger

Phoebe Bridgers a fait tourner les têtes aux Grammy Awards 2021.

Bridgers portait une robe squelette Thom Browne. L’auteur-compositeur-interprète a tiré ses mèches blondes platine devant la moitié de son visage

“Je porte tout le temps un costume de squelette, mais l’une des raisons pour lesquelles je le fais, c’est parce que j’ai vu cette robe Thom Browne il y a une éternité et que je l’ai trouvée tellement cool”, a déclaré Bridgers à E! Des nouvelles de son look à l’époque. “Et je l’ai demandé. Je l’ai essentiellement volé.”

Chat Doja

Doja Cat a foulé le tapis rouge des Grammys au fil des ans, mais en 2021, elle a suivi l’exemple de Lopez, en portant une robe décolletée.

La chanteuse portait un design Roberto Cavalli qui se fermait sous son nombril.

La moitié inférieure de la robe jaune et noire était pleine de plumes. Doja Cat a combiné le look avec des talons assortis.