La robe transparente plongeante de Kate Hudson à la première de “Knives Out 2”: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Scott Garfitt/Invision/AP/Shutterstock

Kate Hudson fait toujours une déclaration sur le tapis rouge, quelle que soit l’occasion et c’est exactement ce qu’elle a fait lors de la première européenne de Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés au 66e BFI London Film Festival le 16 octobre. La femme de 43 ans était magnifique dans une robe noire plongeante Saint Laurent avec un corsage jaune complètement transparent qui montrait son ventre.

La robe à col en V plongeant de Kate montrait un décolleté ample et des seins latéraux tandis que le corsage était recouvert d’un tissu transparent jaune moutarde. Le côté de la jupe fluide comportait également un panneau jaune en maille transparente et elle a stylisé sa robe avec un long manteau de fourrure marron drapé sur ses épaules. Quant à son glam, elle avait les cheveux blonds lâchés et raides tout en se séparant au milieu tandis qu’un smokey eye orange brûlé et une lèvre mate nue complétaient son look.

Était également présent Banques extérieures étoile, Madelyn Clin, qui était fabuleuse dans une robe moulante en satin noir à épaules dénudées. La robe avait des manches longues et un décolleté froncé tandis que sa taille était cintrée et coulait dans une jupe ajustée. Elle a accessoirisé avec d’énormes boucles d’oreilles en diamant vert émeraude, une lèvre rouge foncé et une éruption volumineuse.

Janelle Monae était également présente et elle avait l’air chic sur le tapis rouge dans une robe en maille complètement transparente à manches longues et une petite bralette rouge plongeante. Autour de sa taille se trouvait une jupe à volants massive tandis qu’un chapeau à volants assorti complétait son look. Elle a accessoirisé avec des talons rouges à lanières et des boucles d’oreilles pendantes.

